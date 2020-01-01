Токеномика Bubblemaps (BMT) Откройте для себя ключевую информацию о Bubblemaps (BMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bubblemaps (BMT) Bubblemaps – первый инструмент аудита предложения для токенов DeFi и NFT. Наши уникальные и красочные пузырьки делают данные ончейн легко понятными. С помощью Bubblemaps пользователи могут исследовать кошельки, выявлять связи и видеть сквозь шум данных блокчейна. Официальный сайт: https://bubblemaps.io Whitepaper: https://wiki.bubblemaps.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY Купить BMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bubblemaps (BMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bubblemaps (BMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,30M $ 47,30M $ 47,30M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 354,31M $ 354,31M $ 354,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,50M $ 133,50M $ 133,50M Исторический максимум: $ 0,34814 $ 0,34814 $ 0,34814 Исторический минимум: $ 0,07139653608192853 $ 0,07139653608192853 $ 0,07139653608192853 Текущая цена: $ 0,1335 $ 0,1335 $ 0,1335 Узнайте больше о цене Bubblemaps (BMT)

Токеномика Bubblemaps (BMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bubblemaps (BMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMT, изучите текущую цену BMT!

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