Токеномика Brazil National Fan (BFT) Откройте для себя ключевую информацию о Brazil National Fan (BFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brazil National Fan (BFT) Brazil National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Brazil National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять задания, связанные с ролями и большим опытом. Официальный сайт: https://www.bitci.com/ Обозреватель блоков: https://bitciexp.bitcichain.com/ Купить BFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Brazil National Fan (BFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brazil National Fan (BFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 319,23K $ 319,23K $ 319,23K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 28,77M $ 28,77M $ 28,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 1,7586 $ 1,7586 $ 1,7586 Исторический минимум: $ 0,008904049261934482 $ 0,008904049261934482 $ 0,008904049261934482 Текущая цена: $ 0,011095 $ 0,011095 $ 0,011095 Узнайте больше о цене Brazil National Fan (BFT)

Токеномика Brazil National Fan (BFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brazil National Fan (BFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFT, изучите текущую цену BFT!

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