Токеномика Brazil National Fan (BFT)

Токеномика Brazil National Fan (BFT)

Откройте для себя ключевую информацию о Brazil National Fan (BFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Brazil National Fan (BFT)

Brazil National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Brazil National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять задания, связанные с ролями и большим опытом.

Официальный сайт:
https://www.bitci.com/
Обозреватель блоков:
https://bitciexp.bitcichain.com/

Токеномика и анализ цен Brazil National Fan (BFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brazil National Fan (BFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 319,23K
$ 319,23K$ 319,23K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 28,77M
$ 28,77M$ 28,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Исторический максимум:
$ 1,7586
$ 1,7586$ 1,7586
Исторический минимум:
$ 0,008904049261934482
$ 0,008904049261934482$ 0,008904049261934482
Текущая цена:
$ 0,011095
$ 0,011095$ 0,011095

Токеномика Brazil National Fan (BFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Brazil National Fan (BFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFT, изучите текущую цену BFT!

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История цены Brazil National Fan (BFT)

Анализ истории цены BFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.