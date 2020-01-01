Токеномика Beldex (BDX) Откройте для себя ключевую информацию о Beldex (BDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beldex (BDX) Beldex – это ведущая конфиденциальная экосистема dApp, состоящая из децентрализованных и конфиденциальных приложений, включая BChat, BelNet, браузер Beldex, протокол Beldex и мост Beldex. Проект Beldex стремится повысить вашу конфиденциальность в Интернете. Официальный сайт: https://www.beldex.io/ Whitepaper: https://beldex.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.beldex.io/ Купить BDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Beldex (BDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beldex (BDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 442,74M $ 442,74M $ 442,74M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 7,15B $ 7,15B $ 7,15B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 Исторический минимум: $ 0,0145953987018 $ 0,0145953987018 $ 0,0145953987018 Текущая цена: $ 0,06195 $ 0,06195 $ 0,06195 Узнайте больше о цене Beldex (BDX)

Токеномика Beldex (BDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beldex (BDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDX, изучите текущую цену BDX!

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