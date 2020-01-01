Токеномика Lorenzo Protocol (BANK) Откройте для себя ключевую информацию о Lorenzo Protocol (BANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн. Официальный сайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz Whitepaper: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Купить BANK сейчас!

Токеномика и анализ цен Lorenzo Protocol (BANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lorenzo Protocol (BANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,13M $ 24,13M $ 24,13M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 425,25M $ 425,25M $ 425,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,18M $ 119,18M $ 119,18M Исторический максимум: $ 0,09173 $ 0,09173 $ 0,09173 Исторический минимум: $ 0,018389388782512995 $ 0,018389388782512995 $ 0,018389388782512995 Текущая цена: $ 0,05675 $ 0,05675 $ 0,05675 Узнайте больше о цене Lorenzo Protocol (BANK)

Токеномика Lorenzo Protocol (BANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lorenzo Protocol (BANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANK, изучите текущую цену BANK!

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