Токеномика Lorenzo Protocol (BANK)

Токеномика Lorenzo Protocol (BANK)

Откройте для себя ключевую информацию о Lorenzo Protocol (BANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.

Официальный сайт:
https://www.lorenzo-protocol.xyz
Whitepaper:
https://docs.lorenzo-protocol.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF

Токеномика и анализ цен Lorenzo Protocol (BANK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lorenzo Protocol (BANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,13M
$ 24,13M$ 24,13M
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 425,25M
$ 425,25M$ 425,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,18M
$ 119,18M$ 119,18M
Исторический максимум:
$ 0,09173
$ 0,09173$ 0,09173
Исторический минимум:
$ 0,018389388782512995
$ 0,018389388782512995$ 0,018389388782512995
Текущая цена:
$ 0,05675
$ 0,05675$ 0,05675

Токеномика Lorenzo Protocol (BANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lorenzo Protocol (BANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BANK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BANK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANK, изучите текущую цену BANK!

Как купить BANK

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История цены Lorenzo Protocol (BANK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.