Токеномика Aleph Zero (AZERO) Откройте для себя ключевую информацию о Aleph Zero (AZERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Официальный сайт: https://www.alephzero.org Whitepaper: https://docs.alephzero.org/ Обозреватель блоков: https://alephzero.subscan.io/ Купить AZERO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aleph Zero (AZERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aleph Zero (AZERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,39M $ 7,39M $ 7,39M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 266,78M $ 266,78M $ 266,78M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,0991 $ 3,0991 $ 3,0991 Исторический минимум: $ 0,017382502005260283 $ 0,017382502005260283 $ 0,017382502005260283 Текущая цена: $ 0,02771 $ 0,02771 $ 0,02771 Узнайте больше о цене Aleph Zero (AZERO)

Токеномика Aleph Zero (AZERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aleph Zero (AZERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AZERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AZERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZERO, изучите текущую цену AZERO!

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