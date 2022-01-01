Токеномика Aleph Zero (AZERO)

Токеномика Aleph Zero (AZERO)

Откройте для себя ключевую информацию о Aleph Zero (AZERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Официальный сайт:
https://www.alephzero.org
Whitepaper:
https://docs.alephzero.org/
Обозреватель блоков:
https://alephzero.subscan.io/

Токеномика и анализ цен Aleph Zero (AZERO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aleph Zero (AZERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,39M
$ 7,39M$ 7,39M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 266,78M
$ 266,78M$ 266,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,0991
$ 3,0991$ 3,0991
Исторический минимум:
$ 0,017382502005260283
$ 0,017382502005260283$ 0,017382502005260283
Текущая цена:
$ 0,02771
$ 0,02771$ 0,02771

Токеномика Aleph Zero (AZERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aleph Zero (AZERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AZERO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AZERO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZERO, изучите текущую цену AZERO!

Как купить AZERO

Заинтересованы в добавлении Aleph Zero (AZERO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AZERO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Aleph Zero (AZERO)

Анализ истории цены AZERO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AZERO

Хотите узнать, куда может двигаться AZERO? Наша страница прогноза цены AZERO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.