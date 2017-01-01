Токеномика AVA (AVA)

Токеномика AVA (AVA)

Откройте для себя ключевую информацию о AVA (AVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AVA (AVA)

AVA планирует токенизировать концепцию программ поощрения лояльности с помощью технологии блокчейн. Токен AVA служит ключом для доступа к программам лояльности web3 и предоставляет конечным пользователям такие привилегии, как скидки при оплате AVA, вознаграждения за лояльность AVA, преимущества закрытого доступа и многое другое. Основанная в 2017 году компания AVA Foundation заявляет о своей главной миссии - создании децентрализованной и самодостаточной экосистемы лояльности на основе блокчейна, ядром которой является AVA.

Официальный сайт:
https://www.avafoundation.org
Whitepaper:
https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM

Токеномика и анализ цен AVA (AVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVA (AVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,65M
$ 34,65M$ 34,65M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 68,83M
$ 68,83M$ 68,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,34M
$ 50,34M$ 50,34M
Исторический максимум:
$ 6,464807
$ 6,464807$ 6,464807
Исторический минимум:
$ 0,0439477
$ 0,0439477$ 0,0439477
Текущая цена:
$ 0,5034
$ 0,5034$ 0,5034

Токеномика AVA (AVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AVA (AVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVA, изучите текущую цену AVA!

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История цены AVA (AVA)

Анализ истории цены AVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.