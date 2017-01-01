Токеномика AVA (AVA) Откройте для себя ключевую информацию о AVA (AVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AVA (AVA) AVA планирует токенизировать концепцию программ поощрения лояльности с помощью технологии блокчейн. Токен AVA служит ключом для доступа к программам лояльности web3 и предоставляет конечным пользователям такие привилегии, как скидки при оплате AVA, вознаграждения за лояльность AVA, преимущества закрытого доступа и многое другое. Основанная в 2017 году компания AVA Foundation заявляет о своей главной миссии - создании децентрализованной и самодостаточной экосистемы лояльности на основе блокчейна, ядром которой является AVA. Официальный сайт: https://www.avafoundation.org Whitepaper: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Купить AVA сейчас!

Токеномика и анализ цен AVA (AVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVA (AVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,65M $ 34,65M $ 34,65M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 68,83M $ 68,83M $ 68,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,34M $ 50,34M $ 50,34M Исторический максимум: $ 6,464807 $ 6,464807 $ 6,464807 Исторический минимум: $ 0,0439477 $ 0,0439477 $ 0,0439477 Текущая цена: $ 0,5034 $ 0,5034 $ 0,5034 Узнайте больше о цене AVA (AVA)

Токеномика AVA (AVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AVA (AVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVA, изучите текущую цену AVA!

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