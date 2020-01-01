Токеномика ARK (ARK) Откройте для себя ключевую информацию о ARK (ARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ARK (ARK) ARK – это криптовалюта и блокчейн-платформа для разработки, которая позволяет каждому создавать собственный полностью настраиваемый и совместимый блокчейн. Платформа снижает потребность в смарт-контрактах, используя настраиваемые транзакции, логику и несколько языков программирования. Официальный сайт: http://ark.io/ Whitepaper: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://arkscan.io Купить ARK сейчас!

Токеномика и анализ цен ARK (ARK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARK (ARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,23M $ 67,23M $ 67,23M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 189,64M $ 189,64M $ 189,64M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,9671 $ 1,9671 $ 1,9671 Исторический минимум: $ 0,030143199488520622 $ 0,030143199488520622 $ 0,030143199488520622 Текущая цена: $ 0,3545 $ 0,3545 $ 0,3545 Узнайте больше о цене ARK (ARK)

Токеномика ARK (ARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARK (ARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARK, изучите текущую цену ARK!

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