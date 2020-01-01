Токеномика ARK (ARK)

Токеномика ARK (ARK)

Откройте для себя ключевую информацию о ARK (ARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ARK (ARK)

ARK – это криптовалюта и блокчейн-платформа для разработки, которая позволяет каждому создавать собственный полностью настраиваемый и совместимый блокчейн. Платформа снижает потребность в смарт-контрактах, используя настраиваемые транзакции, логику и несколько языков программирования.

Официальный сайт:
http://ark.io/
Whitepaper:
https://arkscic.com/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://arkscan.io

Токеномика и анализ цен ARK (ARK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARK (ARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,23M
$ 67,23M$ 67,23M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 189,64M
$ 189,64M$ 189,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,9671
$ 1,9671$ 1,9671
Исторический минимум:
$ 0,030143199488520622
$ 0,030143199488520622$ 0,030143199488520622
Текущая цена:
$ 0,3545
$ 0,3545$ 0,3545

Токеномика ARK (ARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ARK (ARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARK, изучите текущую цену ARK!

Как купить ARK

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История цены ARK (ARK)

Анализ истории цены ARK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.