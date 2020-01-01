Токеномика ApeCoin (APE) Откройте для себя ключевую информацию о ApeCoin (APE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeCoin (APE) APE — это токен чейна ERC-20, выпущенный от ApeCoin DAO, который служит как токеном управления так и вспомоательным токеном для экосистемы APE. Владельцы токенов могут делегировать и голосовать за предложения по ассигнованиям в Экосистемный фонд DAO, правилам управления, проектам, партнерствам и т. д. Официальный сайт: http://apecoin.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Купить APE сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeCoin (APE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeCoin (APE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 461,90M $ 461,90M $ 461,90M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 752,65M $ 752,65M $ 752,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 613,70M $ 613,70M $ 613,70M Исторический максимум: $ 50 $ 50 $ 50 Исторический минимум: $ 0,3544842084576708 $ 0,3544842084576708 $ 0,3544842084576708 Текущая цена: $ 0,6137 $ 0,6137 $ 0,6137 Узнайте больше о цене ApeCoin (APE)

Токеномика ApeCoin (APE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeCoin (APE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APE, изучите текущую цену APE!

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