Токеномика ApeCoin (APE)

Токеномика ApeCoin (APE)

Откройте для себя ключевую информацию о ApeCoin (APE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ApeCoin (APE)

APE — это токен чейна ERC-20, выпущенный от ApeCoin DAO, который служит как токеном управления так и вспомоательным токеном для экосистемы APE. Владельцы токенов могут делегировать и голосовать за предложения по ассигнованиям в Экосистемный фонд DAO, правилам управления, проектам, партнерствам и т. д.

Официальный сайт:
http://apecoin.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

Токеномика и анализ цен ApeCoin (APE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeCoin (APE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 461,90M
$ 461,90M$ 461,90M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 752,65M
$ 752,65M$ 752,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 613,70M
$ 613,70M$ 613,70M
Исторический максимум:
$ 50
$ 50$ 50
Исторический минимум:
$ 0,3544842084576708
$ 0,3544842084576708$ 0,3544842084576708
Текущая цена:
$ 0,6137
$ 0,6137$ 0,6137

Токеномика ApeCoin (APE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ApeCoin (APE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APE, изучите текущую цену APE!

Как купить APE

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История цены ApeCoin (APE)

Анализ истории цены APE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.