Токеномика AO (AO)

Токеномика AO (AO)

Откройте для себя ключевую информацию о AO (AO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AO (AO)

В отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам.

Официальный сайт:
https://ao.arweave.net/
Whitepaper:
https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc
Обозреватель блоков:
https://www.ao.link/

Токеномика и анализ цен AO (AO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AO (AO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 48,24M
$ 48,24M$ 48,24M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 3,52M
$ 3,52M$ 3,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 288,12M
$ 288,12M$ 288,12M
Исторический максимум:
$ 316,37
$ 316,37$ 316,37
Исторический минимум:
$ 10,836269430347123
$ 10,836269430347123$ 10,836269430347123
Текущая цена:
$ 13,72
$ 13,72$ 13,72

Токеномика AO (AO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AO (AO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AO, изучите текущую цену AO!

Как купить AO

Заинтересованы в добавлении AO (AO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены AO (AO)

Анализ истории цены AO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AO

Хотите узнать, куда может двигаться AO? Наша страница прогноза цены AO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.