Токеномика AO (AO) Откройте для себя ключевую информацию о AO (AO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AO (AO) В отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам. Официальный сайт: https://ao.arweave.net/ Whitepaper: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Обозреватель блоков: https://www.ao.link/ Купить AO сейчас!

Токеномика и анализ цен AO (AO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AO (AO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,24M $ 48,24M $ 48,24M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 3,52M $ 3,52M $ 3,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,12M $ 288,12M $ 288,12M Исторический максимум: $ 316,37 $ 316,37 $ 316,37 Исторический минимум: $ 10,836269430347123 $ 10,836269430347123 $ 10,836269430347123 Текущая цена: $ 13,72 $ 13,72 $ 13,72 Узнайте больше о цене AO (AO)

Токеномика AO (AO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AO (AO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AO, изучите текущую цену AO!

Как купить AO Заинтересованы в добавлении AO (AO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AO на MEXC прямо сейчас!

История цены AO (AO) Анализ истории цены AO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AO прямо сейчас!

Прогноз цены AO Хотите узнать, куда может двигаться AO? Наша страница прогноза цены AO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!