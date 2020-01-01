Токеномика Project Ailey (ALE) Откройте для себя ключевую информацию о Project Ailey (ALE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Project Ailey (ALE) Project Ailey – это первый ИИ-управляемый Главный Агент, который предлагает безграничные возможности в играх, кино и метавселенной. Ailey – это динамичный, персонализированный персонаж с собственной личностью, живущий в Aileyverse. Работая на устройстве с использованием SLM, она предоставляет гиперперсонализированные услуги и взаимодействует с пользователями через человеческое присутствие. Токен $ALE является движущей силой экосистемы Aileyverse, позволяя осуществлять покупки предметов, косметические обновления, транзакции с NFT и получать вознаграждения. Пользователи могут настраивать внешний вид Ailey и участвовать в мероприятиях, зарабатывая токены $ALE для повышения вовлеченности и стимулирования роста экосистемы. Официальный сайт: https://myailey.com/ Whitepaper: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E Купить ALE сейчас!

Токеномика и анализ цен Project Ailey (ALE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project Ailey (ALE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5873 $ 0,5873 $ 0,5873 Исторический минимум: $ 0,10889296506695555 $ 0,10889296506695555 $ 0,10889296506695555 Текущая цена: $ 0,5486 $ 0,5486 $ 0,5486 Узнайте больше о цене Project Ailey (ALE)

Токеномика Project Ailey (ALE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Project Ailey (ALE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALE, изучите текущую цену ALE!

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