Токеномика Akita (AKITA) Откройте для себя ключевую информацию о Akita (AKITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Akita (AKITA) AKITA INU — это 100% децентрализованный эксперимент сообщества, в котором утверждается, что 1/2 токена были отправлены Виталику Бутерину, а другая половина была заблокирована в пуле Uniswap, а ключи сожжены. Официальный сайт: https://akita.network/ Whitepaper: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Купить AKITA сейчас!

Токеномика и анализ цен Akita (AKITA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Akita (AKITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 68,07T $ 68,07T $ 68,07T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000295 $ 0,0000295 $ 0,0000295 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000004593 $ 0,00000004593 $ 0,00000004593 Узнайте больше о цене Akita (AKITA)

Токеномика Akita (AKITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Akita (AKITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKITA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKITA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKITA, изучите текущую цену AKITA!

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