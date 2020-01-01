Токеномика Alaya AI (AGT) Откройте для себя ключевую информацию о Alaya AI (AGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alaya AI (AGT) Alaya AI – это децентрализованная платформа ИИ нового поколения, которая позволяет пользователям владеть своими данными, монетизировать и контролировать их. Созданная с учетом масштабируемости и конфиденциальности пользователей, Alaya стремится изменить то, как данные питают ИИ через Web3. Официальный сайт: https://www.aialaya.io/#/ Whitepaper: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Купить AGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Alaya AI (AGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alaya AI (AGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,65M $ 21,65M $ 21,65M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,31M $ 77,31M $ 77,31M Исторический максимум: $ 0,038701 $ 0,038701 $ 0,038701 Исторический минимум: $ 0,01125092067089926 $ 0,01125092067089926 $ 0,01125092067089926 Текущая цена: $ 0,015462 $ 0,015462 $ 0,015462 Узнайте больше о цене Alaya AI (AGT)

Токеномика Alaya AI (AGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alaya AI (AGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGT, изучите текущую цену AGT!

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