Токеномика Alaya AI (AGT)

Токеномика Alaya AI (AGT)

Откройте для себя ключевую информацию о Alaya AI (AGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alaya AI (AGT)

Alaya AI – это децентрализованная платформа ИИ нового поколения, которая позволяет пользователям владеть своими данными, монетизировать и контролировать их. Созданная с учетом масштабируемости и конфиденциальности пользователей, Alaya стремится изменить то, как данные питают ИИ через Web3.

Официальный сайт:
https://www.aialaya.io/#/
Whitepaper:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Токеномика и анализ цен Alaya AI (AGT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alaya AI (AGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,65M
$ 21,65M$ 21,65M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,40B
$ 1,40B$ 1,40B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77,31M
$ 77,31M$ 77,31M
Исторический максимум:
$ 0,038701
$ 0,038701$ 0,038701
Исторический минимум:
$ 0,01125092067089926
$ 0,01125092067089926$ 0,01125092067089926
Текущая цена:
$ 0,015462
$ 0,015462$ 0,015462

Токеномика Alaya AI (AGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alaya AI (AGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGT, изучите текущую цену AGT!

Как купить AGT

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История цены Alaya AI (AGT)

Анализ истории цены AGT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.