Токеномика Delysium (AGI) Откройте для себя ключевую информацию о Delysium (AGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Delysium (AGI) Цель Delysium - создать виртуальный мир, в котором на блокчейне сосуществуют 1 миллиард людей и 100 миллиардов виртуальных существ с искусственным интеллектом. Эти виртуальные существа не ограничиваются только цифровыми версиями нас самих, но также компаньонами и неигровыми персонажами (NPC), которые могут путешествовать по различным сценариям, включая игры, сообщества и медиаплатформы. Первая игра AAA-качества, созданная на основе децентрализованной структуры публикации игр, уже появилась в магазине Epic Games. Официальный сайт: https://www.delysium.com/ Whitepaper: https://www.delysium.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Купить AGI сейчас!

Токеномика и анализ цен Delysium (AGI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delysium (AGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,95M $ 60,95M $ 60,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,67 $ 0,67 $ 0,67 Исторический минимум: $ 0,012234014055111651 $ 0,012234014055111651 $ 0,012234014055111651 Текущая цена: $ 0,04378 $ 0,04378 $ 0,04378 Узнайте больше о цене Delysium (AGI)

Токеномика Delysium (AGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Delysium (AGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGI, изучите текущую цену AGI!

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