Токеномика Delysium (AGI)

Токеномика Delysium (AGI)

Откройте для себя ключевую информацию о Delysium (AGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Delysium (AGI)

Цель Delysium - создать виртуальный мир, в котором на блокчейне сосуществуют 1 миллиард людей и 100 миллиардов виртуальных существ с искусственным интеллектом. Эти виртуальные существа не ограничиваются только цифровыми версиями нас самих, но также компаньонами и неигровыми персонажами (NPC), которые могут путешествовать по различным сценариям, включая игры, сообщества и медиаплатформы. Первая игра AAA-качества, созданная на основе децентрализованной структуры публикации игр, уже появилась в магазине Epic Games.

Официальный сайт:
https://www.delysium.com/
Whitepaper:
https://www.delysium.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R

Токеномика и анализ цен Delysium (AGI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delysium (AGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 60,95M
$ 60,95M$ 60,95M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,39B
$ 1,39B$ 1,39B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,67
$ 0,67$ 0,67
Исторический минимум:
$ 0,012234014055111651
$ 0,012234014055111651$ 0,012234014055111651
Текущая цена:
$ 0,04378
$ 0,04378$ 0,04378

Токеномика Delysium (AGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Delysium (AGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGI, изучите текущую цену AGI!

Как купить AGI

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История цены Delysium (AGI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.