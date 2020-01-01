Токеномика 1INCH (1INCH) Откройте для себя ключевую информацию о 1INCH (1INCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Официальный сайт: https://1inch.io/ Whitepaper: https://docs.1inch.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Купить 1INCH сейчас!

Токеномика и анализ цен 1INCH (1INCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1INCH (1INCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 249,80M $ 249,80M $ 249,80M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,3 $ 8,3 $ 8,3 Исторический минимум: $ 0,1494993160665512 $ 0,1494993160665512 $ 0,1494993160665512 Текущая цена: $ 0,1792 $ 0,1792 $ 0,1792 Узнайте больше о цене 1INCH (1INCH)

Токеномика 1INCH (1INCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 1INCH (1INCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1INCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1INCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1INCH, изучите текущую цену 1INCH!

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