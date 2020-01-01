Токеномика 1INCH (1INCH)

Токеномика 1INCH (1INCH)

Откройте для себя ключевую информацию о 1INCH (1INCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Официальный сайт:
https://1inch.io/
Whitepaper:
https://docs.1inch.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

Токеномика и анализ цен 1INCH (1INCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1INCH (1INCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 249,80M
$ 249,80M$ 249,80M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,39B
$ 1,39B$ 1,39B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 8,3
$ 8,3$ 8,3
Исторический минимум:
$ 0,1494993160665512
$ 0,1494993160665512$ 0,1494993160665512
Текущая цена:
$ 0,1792
$ 0,1792$ 0,1792

Токеномика 1INCH (1INCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 1INCH (1INCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 1INCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 1INCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1INCH, изучите текущую цену 1INCH!

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История цены 1INCH (1INCH)

Анализ истории цены 1INCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены 1INCH

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