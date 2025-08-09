10 июля 2025 года Circle официально объявила о запуске нативной монеты USD Coin (USDC) и нового протокола кросс-чейн переводов (CCTP) V2 в основной сети Sei. Этот шаг обеспечивает официальную поддержк10 июля 2025 года Circle официально объявила о запуске нативной монеты USD Coin (USDC) и нового протокола кросс-чейн переводов (CCTP) V2 в основной сети Sei. Этот шаг обеспечивает официальную поддержк
Sei интегрирует нативный USDC и CCTP V2 для ускорения принятия стейблкоинов

9 августа 2025 г.MEXC
10 июля 2025 года Circle официально объявила о запуске нативной монеты USD Coin (USDC) и нового протокола кросс-чейн переводов (CCTP) V2 в основной сети Sei. Этот шаг обеспечивает официальную поддержку выпуска цифровых долларов в Sei, а также интеграцию с Circle Mint для обеспечения прямого притока капитала на институциональном уровне в экосистему Sei. С 24 июля нативный USDC и CCTP V2 полностью запущены в сети Sei. Таким образом, Sei становится 13-м блокчейном с поддержкой CCTP V2, что позволяет переводить USDC между 13 публичными сетями по 156 маршрутам без необходимости использования сторонних мостов, обеспечивая эффективность использования капитала 1:1, высокую безопасность и низкую задержку.

1. Что такое Sei?


Sei Network – это блокчейн 1 уровня нового поколения, построенный на основе Cosmos SDK, разработка которого началась командой Sei Labs в 2021 году, а официальный запуск состоялся в 2023 году. С момента своего создания Sei привлек стратегические инвестиции от ведущих институтов, таких как Jump Crypto, Multicoin Capital и Coinbase Ventures, что привело к стремительному росту.

У Sei есть четко определенная основная специализация: создание высокочастотной торговли и инфраструктуры DeFi с низкой задержкой. Sei особенно хорошо подходит для децентрализованных бирж (DEX), книг ордеров ончейн (CLOB), торговых площадок NFT и GameFi – сети, специально разработанной для прозрачной высокочастотной торговли и эффективного использования капитала.

2. Основные технологии и конкурентные преимущества Sei


2.1 Консенсус Twin-Turbo: Достижение окончательности менее чем за секунду


Наиболее заметным техническим нововведением Sei является механизм консенсуса Twin-Turbo, основанный на оптимизации Cosmos Tendermint. Он представляет два важных усовершенствования: интеллектуальное распространение блоков и оптимистичное параллельное исполнение. Эти улучшения сокращают время завершения примерно до 380–400 миллисекунд, что значительно быстрее, чем в Ethereum (где процесс занимает минуты) и традиционном Tendermint (секунды).

2.2 Параллельное исполнение и совместимость с EVM


После обновления Sei V2 сеть поддерживает распараллеленную EVM, что делает Sei совместимым с инструментами разработки Ethereum (такими как Solidity, Remix, Hardhat и др.) и позволяет выполнять параллельные транзакции. Внутреннее тестирование проекта Sei Giga показало пропускную способность, превышающую сотни тысяч транзакций в секунду, при сохранении задержки завершения менее 400 мс, что демонстрирует исключительный потенциал производительности.

2.3 Нативная центральная книга лимитных ордеров (CLOB) и механизм сопоставления


В отличие от большинства сетей, использующих AMM, Sei предоставляет нативную поддержку книг ордеров и движка сопоставления на уровне протокола, позволяя DEX реализовывать централизованные книги ордеров (CLOB) прямо ончейн. Это обеспечивает более точное ценообразование, более высокую эффективность использования капитала и снижение проскальзывания, а частые пакетные аукционы помогают снизить риски фронтраннинга и манипуляций.

2.4 Совместимость с экосистемой Cosmos и IBC


Будучи частью экосистемы Cosmos, Sei поддерживает IBC (межблокчейн-коммуникации) и смарт-контракты CosmWasm, стимулируя разработчиков на Rust создавать совместимые и кроссчейн-приложения, которые могут свободно перемещаться между сетями Cosmos.

2.5 Энергоэффективность, низкие комиссии и поддержка экосистемы


Благодаря высокой эффективности и параллельному выполнению транзакций, комиссии в Sei значительно ниже, чем в Ethereum, Solana и других аналогичных блокчейнах 1 уровня. Команда также делает акцент на приверженности углеродной нейтральности, что привлекает пользователей и институциональных инвесторов, ориентированных на экологичность.

3. Реакция рынка: Цена токена SEI резко выросла, экосистема переживает взрывной рост


3.1 Ралли цен SEI


На фоне положительных новостей о запуске нативного USDC и CCTP V2, токен SEI продемонстрировал уверенный рост в течение недели после анонса, достигнув пика в 0,39$ – максимального уровня почти за пять месяцев. Это отражает высокую оценку рынком потенциала экосистемы Sei.


3.2 TVL приближается к 700 миллионам долларов благодаря расцвету разнообразной экосистемы


Экосистема Sei продолжает набирать обороты. Согласно данным, TVL (общая заблокированная стоимость) вырос с менее чем 10 миллионов долларов в октябре 2023 года до 700 миллионов долларов к июлю 2025 года, что представляет собой рост на 188% с начала года. Общее количество dApp-приложений в экосистеме превысило 200, охватывая широкий спектр сфер – от кредитования и торговли до платежей, NFT и игр, формируя активное и разностороннее сообщество разработчиков.


Особенно в секторе DeFi на Sei появились ряд выдающихся проектов. Например, Takara Lend преодолел отметку в 100 миллионов долларов по TVL, создавая «кредитный слой» для DeFi, который позволяет использовать криптоактивы не только для инвестиций, но и для реальных платежей. В то же время Yei Finance – крупнейший лендинговый протокол на Sei – достиг TVL в 380 миллионов долларов, прочно удерживая лидерство в экосистеме. Успех этих проектов не только обогатил DeFi-ландшафт Sei, но и значительно усилил его рыночные позиции в целом.

4. Запущен движок стейблкоина, Sei ускоряется к фазе прорыва


С запуском на основной сети Sei нативного USDC и CCTP V2 от Circle, Sei эволюционировал из «высокопроизводительного 1 уровня» в «кроссчейн слой расчетов в стейблкоинах». Появление нативного USDC значительно повышает качество ликвидности и эффективность использования капитала в сети Sei, а CCTP V2 расширяет кроссчейн взаимодействие, закладывая основу для превращения Sei в хаб стейблкоинов. В среднесрочной перспективе, по мере роста TVL, развития экосистемы приложений и совершенствования возможностей EVM-исполнения, Sei получает отличные позиции для конкуренции в качестве одного из ведущих блокчейнов 1 уровня.

Для разработчиков и инвесторов, стремящихся участвовать в следующей волне роста инфраструктуры 1 уровня, Sei, безусловно, стал восходящей силой, которую невозможно игнорировать. На фоне растущего спроса на стейблкоины, кроссчейн взаимодействие, институциональную интеграцию и сценарии высокочастотной торговли, будущее Sei выглядит весьма многообещающим.

MEXC официально запустила событие Фестиваль с 0 комиссией, предоставляя пользователям возможность значительно снизить свои торговые комиссии. Благодаря этой инициативе вы сможете экономить больше, торговать активнее и зарабатывать больше. Участвуя в событии, вы получаете ультранизкие комиссии на платформе MEXC, что позволяет оперативно реагировать на рыночные тренды и использовать краткосрочные инвестиционные возможности. Это ваш путь к умной торговле и росту капитала.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

