Как принять участие в M-Day?









M-Day – это специальное фьючерсное событие на MEXC. Участвуя в M-Day, вы можете получить бесплатные сундуки чудес и заработать фьючерсные бонусы. За каждые 45 000 USDT торгового объема вы получите один сундук чудес. Чем больше вы торгуете, тем больше сундуков вы получаете и тем выше ваши шансы найти гемы.









Участие в M-Day дает несколько преимуществ:

Пользователи, обнаружившие гемы или золото, могут получить значительное вознаграждение в виде фьючерсных бонусов.

Фьючерсные бонусы можно использовать в качестве маржи, а полученная прибыль подлежит выводу.

Пользователи, не нашедшие гемы, могут разделить отдельный призовой фонд токенов, который распределяется пропорционально количеству сундуков чудес.













Мероприятия» и нажмите на «Фьючерсы M-Day», чтобы перейти на страницу события M-Day. Посетите официальный веб-сайт MEXC и войдите в систему. На панели навигации выберите «» и нажмите на «», чтобы перейти на страницу события M-Day.









На странице Фьючерсы M-Day прокрутите вниз, чтобы просмотреть статус событий по дате. Найдите текущее событие M-Day и нажмите на него. Затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы присоединиться.









После успешной регистрации на экране появится сообщение «Регистрация успешна».









После успешной регистрации, если вы продолжите торговать в период проведения события и выполните требования по объему торгов, система автоматически увеличит количество ваших сундуков. Повторная регистрация не требуется.





После объявления результатов вы можете вернуться на страницу «Фьючерсы M-Day» и проверить, выиграли ли вы. Награды будут распределены во время расчетного периода.









1) Войдите в приложение MEXC и нажмите «M-Day» на главной странице.

2) На странице M-Day прокрутите страницу вниз, чтобы просмотреть статус событий по дате. Найдите текущее событие M-Day и нажмите на него, чтобы увидеть кнопку регистрации. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы присоединиться.

3) После успешной регистрации появится всплывающее окно «Регистрация успешна».

4) После регистрации, если вы продолжаете торговать во время события и соответствуете критериям сундука чудес, система автоматически обновит количество ваших сундуков. Повторная регистрация не требуется.









После объявления результатов выигрыша вы сможете вернуться на страницу M-Day и посмотреть, что вы выиграли. Награды будут распределяться в течение расчетного периода.





Являясь фирменным событием MEXC, M-Day будет по-прежнему предлагать эксклюзивные преимущества для фьючерсных трейдеров. Приглашаем вас принять участие и насладиться этим событием.







