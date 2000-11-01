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Principais tokens de Optimism Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Optimism Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
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$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,728.64
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-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
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+0.16%
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$ 5.74B
$ 68.95K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
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$ 4.73B
$ 587.89K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
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$ 1,881.34
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-0.78%
$ 4.53B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
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-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
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$ 3.38B
$ 0.01
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
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0.00%
$ 2.75B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
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11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
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12
AaveToken
AaveToken
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13
Worldcoin
Worldcoin
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14
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Kelp DAO Restaked ETH
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15
clBTC
clBTC
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--
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16
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Ethena
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17
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Rocket Pool ETH
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18
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19
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EURC
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21
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22
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23
Wrapped HYPE
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24
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25
Olympus
Olympus
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26
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LayerZero
ZRO
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Lido DAO
Lido DAO
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28
Pendle
Pendle
PENDLE
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30
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Universal BTC
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YearnFinance
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SNX
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DOG GO TO THE MOON
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49
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
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0.00%
0.00%
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--
50
Threshold
Threshold
T
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-0.35%
-3.81%
$ 38.30M
$ 16.01M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Optimism Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Optimism Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 164 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $128.06B.
Qual é o token de Optimism Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Optimism Ecosystem acompanhados na MEXC, BANK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.18% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Optimism Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 164 tokens de Optimism Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Optimism Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Optimism Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Optimism Ecosystem é de aproximadamente $128.06B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Optimism Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.