O preço ao vivo de Kraken Wrapped BTC hoje é 111,585 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KBTC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KBTC facilmente na MEXC agora.

$111,585
Informações de preço de Kraken Wrapped BTC (KBTC) (USD)

$ 109,530
$ 112,705
$ 109,530
$ 112,705
$ 126,108
$ 72,684
O preço em tempo real de Kraken Wrapped BTC (KBTC) é $111,585. Nas últimas 24 horas, KBTC foi negociado entre a mínima de $ 109,530 e a máxima de $ 112,705, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KBTC é $ 126,108, enquanto o mais baixo é $ 72,684.

Em termos de desempenho de curto prazo, KBTC variou +0.37% na última hora, -0.99% nas últimas 24 horas e -9.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

$ 70.30M
--
$ 70.30M
630.00
630.0
A capitalização de mercado atual de Kraken Wrapped BTC é $ 70.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KBTC é 630.00, com um fornecimento total de 630.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.30M.

Histórico de preços de Kraken Wrapped BTC (KBTC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Kraken Wrapped BTC em USD foi de $ -1,120.7077628658.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Kraken Wrapped BTC em USD foi de $ -3,146.1948675000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Kraken Wrapped BTC em USD foi de $ -7,870.0119405000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Kraken Wrapped BTC em USD foi de $ -10,745.77755072212.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -1,120.7077628658-0.99%
30 dias$ -3,146.1948675000-2.81%
60 dias$ -7,870.0119405000-7.05%
90 dias$ -10,745.77755072212-8.78%

O que é Kraken Wrapped BTC (KBTC)

kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Site oficial

Previsão de preço do Kraken Wrapped BTC (em USD)

Quanto valerá Kraken Wrapped BTC (KBTC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Kraken Wrapped BTC (KBTC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Kraken Wrapped BTC.

Confira a previsão de preço de Kraken Wrapped BTC agora!

KBTC para moedas locais

Tokenomics de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Compreender a tokenomics de Kraken Wrapped BTC (KBTC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KBTC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Quanto vale hoje o Kraken Wrapped BTC (KBTC)?
O preço ao vivo de KBTC em USD é 111,585 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KBTC para USD?
O preço atual de KBTC para USD é $ 111,585. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Kraken Wrapped BTC?
A capitalização de mercado de KBTC é $ 70.30M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KBTC?
O fornecimento circulante de KBTC é de 630.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KBTC?
KBTC atingiu um preço máximo histórico de 126,108 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KBTC?
KBTC atingiu um preço minímo histórico de 72,684 USD.
Qual é o volume de negociação de KBTC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KBTC é -- USD.
KBTC vai subir ainda este ano?
KBTC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KBTC para uma análise mais detalhada.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.