Informações de preço de Kraken Wrapped BTC (KBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 109,530 $ 109,530 $ 109,530 Mínimo 24h $ 112,705 $ 112,705 $ 112,705 Máximo 24h Mínimo 24h $ 109,530$ 109,530 $ 109,530 Máximo 24h $ 112,705$ 112,705 $ 112,705 Máximo histórico $ 126,108$ 126,108 $ 126,108 Menor preço $ 72,684$ 72,684 $ 72,684 Variação de Preço (1h) +0.37% Alteração de Preço (1D) -0.99% Variação de Preço (7d) -9.95% Variação de Preço (7d) -9.95%

O preço em tempo real de Kraken Wrapped BTC (KBTC) é $111,585. Nas últimas 24 horas, KBTC foi negociado entre a mínima de $ 109,530 e a máxima de $ 112,705, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KBTC é $ 126,108, enquanto o mais baixo é $ 72,684.

Em termos de desempenho de curto prazo, KBTC variou +0.37% na última hora, -0.99% nas últimas 24 horas e -9.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Capitalização de mercado $ 70.30M$ 70.30M $ 70.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.30M$ 70.30M $ 70.30M Fornecimento Circulante 630.00 630.00 630.00 Fornecimento total 630.0 630.0 630.0

A capitalização de mercado atual de Kraken Wrapped BTC é $ 70.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KBTC é 630.00, com um fornecimento total de 630.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.30M.