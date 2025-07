YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Nome da criptoYFI

ClassificaçãoNo.233

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)79,246.90%

Fornecimento circulante33,804.0805021

Fornecimento máximo0

Fornecimento total36,646.35801769

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico93435.53362241,2021-05-12

Menor preço739.439122489,2020-07-21

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoYearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.