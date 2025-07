WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Nome da criptoWLD

ClassificaçãoNo.52

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0005%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)19.45%

Fornecimento circulante1,743,012,407.2275465

Fornecimento máximo0

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico11.817127513504316,2024-03-10

Menor preço0.581715807558338,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

