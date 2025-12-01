Preço de Savings Dai hoje

O preço ao vivo de Savings Dai (SDAI) hoje é $ 1.17, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SDAI para USD é de $ 1.17 por SDAI.

Savings Dai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 237,062,315, com um fornecimento em circulação de 202.85M SDAI. Nas últimas 24 horas, SDAI foi negociado entre $ 1.17 (mínimo) e $ 1.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.186576.

No desempenho de curto prazo, SDAI movimentou-se +0.00% na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Savings Dai (SDAI)

Capitalização de mercado $ 237.06M$ 237.06M $ 237.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.06M$ 237.06M $ 237.06M Fornecimento Circulante 202.85M 202.85M 202.85M Fornecimento total 202,853,117.3109312 202,853,117.3109312 202,853,117.3109312

