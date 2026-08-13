Preço de Hex Trust Wrapped XRP hoje

O preço ao vivo de Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) hoje é $ 1.013, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WXRP para USD é de $ 1.013 por WXRP.

Hex Trust Wrapped XRP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,624,718, com um fornecimento em circulação de 50.00M WXRP. Nas últimas 24 horas, WXRP foi negociado entre $ 1.001 (mínimo) e $ 1.025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.55, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.99705.

No desempenho de curto prazo, WXRP movimentou-se +0.18% na última hora e -3.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 30.74K.

Informações de mercado de Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

Capitalização de mercado $ 50.62M$ 50.62M $ 50.62M Volume (24h) $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.62M$ 50.62M $ 50.62M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hex Trust Wrapped XRP é $ 50.62M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 30.74K. A oferta em circulação de WXRP é 50.00M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.62M.