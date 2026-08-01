Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Derive hoje é 0.09995 BRL. A capitalização de mercado de DRV é de 73,716,091.81585 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DRV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Derive hoje é 0.09995 BRL. A capitalização de mercado de DRV é de 73,716,091.81585 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DRV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre DRV

Informações sobre preços de DRV

O que é DRV

Whitepaper de DRV

Site oficial do DRV

Tokenomics de DRV

Previsão de preço de DRV

Histórico de preço de DRV

Guia de compra de DRV

Conversor de DRV para moeda Fiat

Spot DRV

Futuros USDT-M de DRV

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Derive

Cotação Derive (DRV)

Preço em tempo real de 1 DRV para BRL

R$0.5187405
R$0.5187405R$0.5187405
+0.59%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Derive (DRV)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:16:44 (UTC+8)

Preço de Derive hoje

O preço ao vivo de Derive (DRV) hoje é R$ 0.09995, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRV para BRL é de R$ 0.09995 por DRV.

Derive ocupa atualmente a posição #268 em capitalização de mercado, totalizando R$ 73.72M, com um fornecimento em circulação de 737.53M DRV. Nas últimas 24 horas, DRV foi negociado entre R$ 0.0947 (mínimo) e R$ 0.1056 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.90548692303904161, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0634220633688535296.

No desempenho de curto prazo, DRV movimentou-se +0.07% na última hora e -0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.40K.

Informações de mercado de Derive (DRV)

No.268

R$ 73.72M
R$ 73.72MR$ 73.72M

R$ 53.40K
R$ 53.40KR$ 53.40K

R$ 149.93M
R$ 149.93MR$ 149.93M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

A capitalização de mercado atual de Derive é R$ 73.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.40K. A oferta em circulação de DRV é 737.53M, com um fornecimento total de 1500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 149.93M.

Histórico de preço de Derive BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0947
R$ 0.0947R$ 0.0947
Mínimo 24h
R$ 0.1056
R$ 0.1056R$ 0.1056
Máximo 24h

R$ 0.0947
R$ 0.0947R$ 0.0947

R$ 0.1056
R$ 0.1056R$ 0.1056

R$ 2.90548692303904161
R$ 2.90548692303904161R$ 2.90548692303904161

R$ 0.0634220633688535296
R$ 0.0634220633688535296R$ 0.0634220633688535296

+0.07%

+0.59%

-0.24%

-0.24%

Histórico de preços de Derive (DRV) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Derive para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0030426+0.59%
30 diasR$ +0.05995+149.87%
60 diasR$ +0.05995+149.87%
90 diasR$ +0.05995+149.87%
Variação de preço de Derive hoje

Hoje, DRV registrou uma variação de R$ +0.0030426 (+0.59%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Derive

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.05995 (+149.87%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Derive

Expandindo a visualização para 60 dias, DRV teve uma variação de R$ +0.05995 (+149.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Derive

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.05995 (+149.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Derive (DRV)!

Confira agora a página de histórico de preço do Derive.

Análise para Derive

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Derive. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Derive hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de DRV é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

DRV_USDT está operando na faixa de 0,09521 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do ponto central S1, em 0,0951, enquanto a resistência central está fixada em 0,0966. Atualmente, a estrutura do mercado se mantém entre o limite inferior da banda e o eixo central, com compradores e vendedores disputando o poder de precificação dentro desse espaço restrito. No entanto, o preço ainda não conseguiu romper efetivamente essa zona central para confirmar uma direção clara de tendência. No curto prazo, as médias móveis apresentam um padrão de compra, com os indicadores EMA apontando simultaneamente para a alta. O MACD formou um cruzamento de alta, sinalizando maior força compradora. Os indicadores de momentum mostram entrada de compradores no curto prazo, enquanto o RSI permanece em uma área neutra. Além disso, observa-se uma separação entre os indicadores rápidos e lentos, refletindo certa fragmentação no comportamento do mercado. A volatilidade segue baixa, caracterizada por oscilações limitadas, e a concentração de energia do movimento é insuficiente, sem sinais claros de volumes significativos que impulsionem uma tendência unidirecional. O suporte imediato está localizado em 0,0951, distante apenas 0,00011 do preço atual. Abaixo, o ponto central S2 em 0,0940 serve como referência mais distante. Já a primeira resistência ascendente encontra-se em 0,0977, a 0,00256 do preço atual, enquanto o ponto central R2 em 0,0992 representa a principal barreira de pressão no longo prazo. A distribuição dos níveis-chave apresenta uma configuração simétrica, equilibrando tanto os suportes quanto as resistências.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Derive?

Os preços dos derivativos (DRV) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Demanda do mercado e volume de negociação
2. Sentimento geral do mercado de criptomoedas e tendências do Bitcoin
3. Adoção do protocolo e valor total bloqueado (TVL)
4. Utilidade do token e recompensas de staking
5. Concorrência com outras plataformas de derivativos DeFi
6. Desenvolvimentos regulatórios
7. Atualizações da equipe e progresso do roadmap

Por que as pessoas querem saber o preço de Derive hoje?

As pessoas querem saber o preço do Derive (DRV) hoje por várias razões importantes: tomar decisões de negociação informadas, avaliar o valor de sua carteira, identificar oportunidades de compra ou venda, acompanhar as tendências do mercado, calcular possíveis lucros ou perdas e determinar os pontos ideais de entrada ou saída em seus investimentos.

Previsão de preço para Derive

Previsão de preço de Derive (DRV) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DRV em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Derive (DRV) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Derive pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Derive pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DRV para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Derive.

Como comprar e investir em Derive em Brasil

Pronto para começar com Derive? Comprar DRV é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Derive. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Derive (DRV).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Derive será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Derive(DRV)

O que você pode fazer com Derive

Possuir Derive permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Derive (DRV) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Derive (DRV)

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Recurso Derive

Para uma compreensão mais aprofundada de Derive, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Derive
Explorador de blocos

Categoria :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Derive

Última atualização da página: 2026-08-13 04:16:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Derive (DRV)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Derive

DRVUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em DRV com alavancagem. Explore a negociação de futuros de DRVUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Derive (DRV) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Derive.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DRV/USDT
R$0.519
R$0.519R$0.519
+0.55%
540.71K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1739688
R$0.1739688R$0.1739688

+67.60%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0966378
R$0.0966378R$0.0966378

+365.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.285044
R$1.285044R$1.285044

+1.89%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7004516
R$1.7004516R$1.7004516

+0.32%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0511734
R$0.0511734R$0.0511734

+1.85%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001938984
R$0.001938984R$0.001938984

+49.44%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0233031
R$0.0233031R$0.0233031

+24.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.735854
R$13.735854R$13.735854

+32.33%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00573495
R$0.00573495R$0.00573495

+10.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27762749
R$1.27762749R$1.27762749

+12.35%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DRV para BRL

Montante

DRV
DRV
BRL
BRL

1 DRV = 0.5187405 BRL