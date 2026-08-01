Cotação Derive (DRV)
O preço ao vivo de Derive (DRV) hoje é R$ 0.09995, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRV para BRL é de R$ 0.09995 por DRV.
Derive ocupa atualmente a posição #268 em capitalização de mercado, totalizando R$ 73.72M, com um fornecimento em circulação de 737.53M DRV. Nas últimas 24 horas, DRV foi negociado entre R$ 0.0947 (mínimo) e R$ 0.1056 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.90548692303904161, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0634220633688535296.
No desempenho de curto prazo, DRV movimentou-se +0.07% na última hora e -0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.40K.
No.268
49.16%
ETH
A capitalização de mercado atual de Derive é R$ 73.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.40K. A oferta em circulação de DRV é 737.53M, com um fornecimento total de 1500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 149.93M.
+0.07%
+0.59%
-0.24%
-0.24%
Acompanhe as variações de preço de Derive para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0030426
|+0.59%
|30 dias
|R$ +0.05995
|+149.87%
|60 dias
|R$ +0.05995
|+149.87%
|90 dias
|R$ +0.05995
|+149.87%
Hoje, DRV registrou uma variação de R$ +0.0030426 (+0.59%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.05995 (+149.87%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, DRV teve uma variação de R$ +0.05995 (+149.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.05995 (+149.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Derive. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de DRV é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
DRV_USDT está operando na faixa de 0,09521 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do ponto central S1, em 0,0951, enquanto a resistência central está fixada em 0,0966. Atualmente, a estrutura do mercado se mantém entre o limite inferior da banda e o eixo central, com compradores e vendedores disputando o poder de precificação dentro desse espaço restrito. No entanto, o preço ainda não conseguiu romper efetivamente essa zona central para confirmar uma direção clara de tendência. No curto prazo, as médias móveis apresentam um padrão de compra, com os indicadores EMA apontando simultaneamente para a alta. O MACD formou um cruzamento de alta, sinalizando maior força compradora. Os indicadores de momentum mostram entrada de compradores no curto prazo, enquanto o RSI permanece em uma área neutra. Além disso, observa-se uma separação entre os indicadores rápidos e lentos, refletindo certa fragmentação no comportamento do mercado. A volatilidade segue baixa, caracterizada por oscilações limitadas, e a concentração de energia do movimento é insuficiente, sem sinais claros de volumes significativos que impulsionem uma tendência unidirecional. O suporte imediato está localizado em 0,0951, distante apenas 0,00011 do preço atual. Abaixo, o ponto central S2 em 0,0940 serve como referência mais distante. Já a primeira resistência ascendente encontra-se em 0,0977, a 0,00256 do preço atual, enquanto o ponto central R2 em 0,0992 representa a principal barreira de pressão no longo prazo. A distribuição dos níveis-chave apresenta uma configuração simétrica, equilibrando tanto os suportes quanto as resistências.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Derive pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.
Para uma compreensão mais aprofundada de Derive, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Derive.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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