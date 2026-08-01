Preço de Derive hoje

O preço ao vivo de Derive (DRV) hoje é R$ 0.09995, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRV para BRL é de R$ 0.09995 por DRV.

Derive ocupa atualmente a posição #268 em capitalização de mercado, totalizando R$ 73.72M, com um fornecimento em circulação de 737.53M DRV. Nas últimas 24 horas, DRV foi negociado entre R$ 0.0947 (mínimo) e R$ 0.1056 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.90548692303904161, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0634220633688535296.

No desempenho de curto prazo, DRV movimentou-se +0.07% na última hora e -0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.40K.

Informações de mercado de Derive (DRV)

Classificação No.268 Capitalização de mercado R$ 73.72MR$ 73.72M R$ 73.72M Volume (24h) R$ 53.40KR$ 53.40K R$ 53.40K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 149.93MR$ 149.93M R$ 149.93M Fornecimento Circulante 737.53M 737.53M 737.53M Fornecimento máximo 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Fornecimento total 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Taxa circulante 49.16% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Derive é R$ 73.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.40K. A oferta em circulação de DRV é 737.53M, com um fornecimento total de 1500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 149.93M.