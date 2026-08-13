Qual é o preço atual de Midas Fasanara Global Open?

Midas Fasanara Global Open está sendo negociado a R$5.012284583040000, com uma variação de preço de 0.0% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Midas Fasanara Global Open é de R$5.012284583040000, enquanto o ATL é de R$5.012284583040000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de MGLO hoje?

A capitalização de mercado está em R$201907905.06761293440000, colocando o ativo no #504 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Midas Fasanara Global Open?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com MGLO.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 40282609.51699026 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Midas Fasanara Global Open se enquadra?

Midas Fasanara Global Open faz parte da classificação Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Robinhood Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de MGLO?

Operar na rede -- permite que MGLO aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.