Preço de Metronome Synth USD hoje

O preço ao vivo de Metronome Synth USD (MSUSD) hoje é $ 0.994607, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSUSD para USD é de $ 0.994607 por MSUSD.

Metronome Synth USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,731,836, com um fornecimento em circulação de 23.85M MSUSD. Nas últimas 24 horas, MSUSD foi negociado entre $ 0.993027 (mínimo) e $ 0.995222 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.43, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.427862.

No desempenho de curto prazo, MSUSD movimentou-se -0.05% na última hora e +0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Metronome Synth USD (MSUSD)

Capitalização de mercado $ 23.73M$ 23.73M $ 23.73M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.73M$ 23.73M $ 23.73M Fornecimento Circulante 23.85M 23.85M 23.85M Fornecimento total 23,845,786.36804982 23,845,786.36804982 23,845,786.36804982

