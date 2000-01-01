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Principais tokens de Layer 2 (L2) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Layer 2 (L2). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
OKB
OKB
OKB
$ 103.394
-1.14%
+8.31%
+17.18%
$ 2.17B
$ 1.55K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.464
+0.04%
+6.45%
+13.32%
$ 1.53B
$ 501.41K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07444
-0.20%
-2.07%
-0.49%
$ 793.10M
$ 2.60M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07599
-0.11%
-4.62%
-2.19%
$ 475.25M
$ 2.88M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1232
-0.08%
-2.92%
-5.95%
$ 223.56M
$ 497.69K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1096
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
7
OP
OP
OP
$ 0.08621
+0.20%
-6.17%
-1.79%
$ 185.33M
$ 673.88K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02314
+0.48%
+0.48%
-9.08%
$ 147.06M
$ 7.02M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2159
+0.19%
+0.09%
+0.47%
$ 111.10M
$ 667.06K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007307
+0.23%
-2.36%
-7.99%
$ 72.22M
$ 11.31M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.09464
-0.27%
-4.64%
-1.73%
$ 70.35M
$ 547.02K
12
Prom
Prom
PROM
$ 2.5406
+1.35%
-3.89%
+28.10%
$ 46.70M
$ 65.51K
13
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008262
+0.49%
-2.22%
-1.87%
$ 40.51M
$ 68.05M
14
$ 0.004597
+0.02%
-2.17%
-5.75%
$ 40.10M
$ 11.94M
15
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.01033853
-0.02%
+1.53%
-0.53%
$ 38.70M
$ 32.22K
16
$ 0.005885
+0.50%
-0.52%
+1.40%
$ 37.62M
$ 10.14M
17
CELO
CELO
CELO
$ 0.06086
0.00%
-2.14%
-0.52%
$ 36.70M
$ 913.75K
18
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01229
+0.50%
-3.57%
-13.03%
$ 34.99M
$ 7.51M
19
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 34.49M
$ 13.08K
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010767
+2.18%
+24.94%
+1.57%
$ 33.67M
$ 27.00M
21
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002147
-0.05%
-2.01%
-3.29%
$ 33.24M
$ 45.16M
22
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.46894
-0.19%
-3.14%
-0.96%
$ 31.62M
$ 121.92K
23
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05697
+0.37%
-0.65%
-3.96%
$ 26.98M
$ 995.31K
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00505
0.00%
-0.98%
-9.82%
$ 24.30M
$ 9.94M
25
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01839
+0.27%
-4.23%
+7.44%
$ 23.38M
$ 4.56M
26
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02484175
-0.44%
-0.00%
-14.43%
$ 23.17M
$ 5.96M
27
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004948
+1.32%
-2.18%
-3.73%
$ 22.29M
$ 13.08M
28
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3005
+0.40%
-1.89%
-4.14%
$ 21.10M
$ 192.67K
29
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.079738
+0.92%
-0.05%
+5.20%
$ 18.65M
$ 22.14M
30
Phala
Phala
PHA
$ 0.0221
+0.32%
-1.25%
+1.01%
$ 18.56M
$ 3.34M
31
Metis
Metis
METIS
$ 2.427
+0.04%
-2.41%
-1.22%
$ 18.19M
$ 24.83K
32
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.194995
+0.11%
-0.03%
-5.55%
$ 17.95M
$ 3.10M
33
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01949
-0.66%
-1.41%
-2.01%
$ 17.93M
$ 2.97M
34
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.262782
-0.49%
-0.03%
-18.20%
$ 16.89M
$ 1.08M
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002439
+0.04%
-1.58%
+1.17%
$ 15.41M
$ 237.61M
36
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0702
-0.28%
-0.14%
-1.82%
$ 13.64M
$ 781.96K
37
CORN
CORN
CORN
$ 0.02545
-0.08%
0.00%
+0.79%
$ 13.38M
$ 5.76M
38
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01143
+0.35%
-11.12%
-17.83%
$ 13.30M
$ 26.78M
39
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.03957
-0.05%
-2.78%
-6.10%
$ 13.29M
$ 1.50M
40
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.07731
+0.12%
-1.31%
-0.70%
$ 13.20M
$ 772.15K
41
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06343
-1.53%
-1.45%
-0.25%
$ 12.65M
$ 877.88K
42
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00922
+0.01%
-1.58%
-10.82%
$ 12.62M
$ 5.82M
43
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.0177
-0.17%
-2.54%
-3.60%
$ 11.84M
$ 3.18M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0282
+0.36%
-0.70%
-4.08%
$ 10.99M
$ 1.95M
45
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004363
+0.30%
-4.49%
-4.28%
$ 10.17M
$ 29.96M
46
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.00848
-0.95%
-0.06%
+6.06%
$ 10.01M
$ 8.37M
47
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.0428
+0.70%
+0.82%
-1.15%
$ 9.88M
$ 1.67M
48
Boba
Boba
BOBA
$ 0.0187
-0.48%
-2.72%
-1.84%
$ 9.20M
$ 3.16M
49
KONET
KONET
KONET
$ 0.01908319
0.00%
-0.03%
+4.23%
$ 8.86M
$ 982.60
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003547
0.00%
-6.21%
-6.00%
$ 7.40M
$ 16.90M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Layer 2 (L2) e por que são populares?
Tokens de Layer 2 (L2) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 107 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.91B.
Qual é o token de Layer 2 (L2) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Layer 2 (L2) acompanhados na MEXC, COTI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 24.94% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Layer 2 (L2) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 107 tokens de Layer 2 (L2), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Layer 2 (L2) incluem OKB, MNT, POL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Layer 2 (L2)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Layer 2 (L2) é de aproximadamente $6.91B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 2 (L2), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.