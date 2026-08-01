Cotação Aztec (AZTEC)
O preço ao vivo de Aztec (AZTEC) hoje é R$ 0.01201, com uma variação de 3.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZTEC para BRL é de R$ 0.01201 por AZTEC.
Aztec ocupa atualmente a posição #405 em capitalização de mercado, totalizando R$ 34.58M, com um fornecimento em circulação de 2.88B AZTEC. Nas últimas 24 horas, AZTEC foi negociado entre R$ 0.01199 (mínimo) e R$ 0.01293 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.20368435141641103, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0732775469336400061.
No desempenho de curto prazo, AZTEC movimentou-se -1.16% na última hora e -16.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.48K.
No.405
27.82%
ETH
A capitalização de mercado atual de Aztec é R$ 34.58M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.48K. A oferta em circulação de AZTEC é 2.88B, com um fornecimento total de 10350000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 124.30M.
-1.16%
-3.21%
-16.19%
-16.19%
Acompanhe as variações de preço de Aztec para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0020659
|-3.21%
|30 dias
|R$ -0.00191
|-13.73%
|60 dias
|R$ -0.00467
|-28.00%
|90 dias
|R$ -0.01173
|-49.42%
Hoje, AZTEC registrou uma variação de R$ -0.0020659 (-3.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00191 (-13.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, AZTEC teve uma variação de R$ -0.00467 (-28.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.01173 (-49.42%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Aztec. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de AZTEC: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Sobrevendido
|< 30
|Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.
AZTEC_USDT está operando na faixa de 0,01245 no período de 4 horas, com o preço localizado em um intervalo extremamente estreito acima do ponto central S2, situado em 0,01244. A linha central da banda é fixada em 0,01261, e o nível atual encontra-se na zona de transição entre a área de suporte inferior e a região de valorização principal. No curto prazo, as médias móveis apresentam uma configuração de alta, enquanto a estrutura de tendência de longo prazo permanece em um padrão neutro de oscilação. O indicador MACD registra um sinal de cruzamento descendente, apontando para uma correção negativa no ritmo de movimento. Já o RSI entrou na zona de sobrecompra, evidenciando que a pressão vendedora de curto prazo está quase esgotada. Além disso, observa-se uma divergência entre os sinais de compra das médias móveis e a fraqueza dos indicadores oscilatórios. A volatilidade vem se contraindo, deixando o mercado em um estado de baixo impulso, aguardando uma definição direcional. A referência imediata mais próxima está no nível S1, em 0,01251, correspondendo a +0,48% em relação ao preço atual. No lado superior, a resistência chave encontra-se no ponto central de 0,01261, a +1,29% do preço atual. Já o suporte limite inferior testa o nível S2 em 0,01244, equivalente a -0,08% em relação ao preço atual. Por fim, a resistência distante R1 está posicionada em 0,01268, representando o principal limite superior do espaço de alta.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Aztec pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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