Preço de Aztec hoje

O preço ao vivo de Aztec (AZTEC) hoje é R$ 0.01201, com uma variação de 3.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZTEC para BRL é de R$ 0.01201 por AZTEC.

Aztec ocupa atualmente a posição #405 em capitalização de mercado, totalizando R$ 34.58M, com um fornecimento em circulação de 2.88B AZTEC. Nas últimas 24 horas, AZTEC foi negociado entre R$ 0.01199 (mínimo) e R$ 0.01293 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.20368435141641103, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0732775469336400061.

No desempenho de curto prazo, AZTEC movimentou-se -1.16% na última hora e -16.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.48K.

Informações de mercado de Aztec (AZTEC)

Classificação No.405 Capitalização de mercado R$ 34.58MR$ 34.58M R$ 34.58M Volume (24h) R$ 70.48KR$ 70.48K R$ 70.48K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 124.30MR$ 124.30M R$ 124.30M Fornecimento Circulante 2.88B 2.88B 2.88B Fornecimento máximo 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Fornecimento total 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Taxa circulante 27.82% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Aztec é R$ 34.58M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.48K. A oferta em circulação de AZTEC é 2.88B, com um fornecimento total de 10350000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 124.30M.