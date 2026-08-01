Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Aztec hoje é 0.01201 BRL. A capitalização de mercado de AZTEC é de 34,583,991.196 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AZTEC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Aztec hoje é 0.01201 BRL. A capitalização de mercado de AZTEC é de 34,583,991.196 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AZTEC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre AZTEC

Informações sobre preços de AZTEC

O que é AZTEC

Whitepaper de AZTEC

Site oficial do AZTEC

Tokenomics de AZTEC

Previsão de preço de AZTEC

Histórico de preço de AZTEC

Guia de compra de AZTEC

Conversor de AZTEC para moeda Fiat

Spot AZTEC

Futuros USDT-M de AZTEC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Aztec

Cotação Aztec (AZTEC)

Preço em tempo real de 1 AZTEC para BRL

R$0.0620917
R$0.0620917R$0.0620917
-3.22%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Aztec (AZTEC)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:58:28 (UTC+8)

Preço de Aztec hoje

O preço ao vivo de Aztec (AZTEC) hoje é R$ 0.01201, com uma variação de 3.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AZTEC para BRL é de R$ 0.01201 por AZTEC.

Aztec ocupa atualmente a posição #405 em capitalização de mercado, totalizando R$ 34.58M, com um fornecimento em circulação de 2.88B AZTEC. Nas últimas 24 horas, AZTEC foi negociado entre R$ 0.01199 (mínimo) e R$ 0.01293 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.20368435141641103, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0732775469336400061.

No desempenho de curto prazo, AZTEC movimentou-se -1.16% na última hora e -16.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.48K.

Informações de mercado de Aztec (AZTEC)

No.405

R$ 34.58M
R$ 34.58MR$ 34.58M

R$ 70.48K
R$ 70.48KR$ 70.48K

R$ 124.30M
R$ 124.30MR$ 124.30M

2.88B
2.88B 2.88B

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

27.82%

ETH

A capitalização de mercado atual de Aztec é R$ 34.58M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.48K. A oferta em circulação de AZTEC é 2.88B, com um fornecimento total de 10350000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 124.30M.

Histórico de preço de Aztec BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01199
R$ 0.01199R$ 0.01199
Mínimo 24h
R$ 0.01293
R$ 0.01293R$ 0.01293
Máximo 24h

R$ 0.01199
R$ 0.01199R$ 0.01199

R$ 0.01293
R$ 0.01293R$ 0.01293

R$ 0.20368435141641103
R$ 0.20368435141641103R$ 0.20368435141641103

R$ 0.0732775469336400061
R$ 0.0732775469336400061R$ 0.0732775469336400061

-1.16%

-3.21%

-16.19%

-16.19%

Histórico de preços de Aztec (AZTEC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Aztec para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0020659-3.21%
30 diasR$ -0.00191-13.73%
60 diasR$ -0.00467-28.00%
90 diasR$ -0.01173-49.42%
Variação de preço de Aztec hoje

Hoje, AZTEC registrou uma variação de R$ -0.0020659 (-3.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Aztec

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00191 (-13.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Aztec

Expandindo a visualização para 60 dias, AZTEC teve uma variação de R$ -0.00467 (-28.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Aztec

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.01173 (-49.42%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Aztec (AZTEC)!

Confira agora a página de histórico de preço do Aztec.

Análise para Aztec

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Aztec. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Aztec hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de AZTEC: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

AZTEC_USDT está operando na faixa de 0,01245 no período de 4 horas, com o preço localizado em um intervalo extremamente estreito acima do ponto central S2, situado em 0,01244. A linha central da banda é fixada em 0,01261, e o nível atual encontra-se na zona de transição entre a área de suporte inferior e a região de valorização principal. No curto prazo, as médias móveis apresentam uma configuração de alta, enquanto a estrutura de tendência de longo prazo permanece em um padrão neutro de oscilação. O indicador MACD registra um sinal de cruzamento descendente, apontando para uma correção negativa no ritmo de movimento. Já o RSI entrou na zona de sobrecompra, evidenciando que a pressão vendedora de curto prazo está quase esgotada. Além disso, observa-se uma divergência entre os sinais de compra das médias móveis e a fraqueza dos indicadores oscilatórios. A volatilidade vem se contraindo, deixando o mercado em um estado de baixo impulso, aguardando uma definição direcional. A referência imediata mais próxima está no nível S1, em 0,01251, correspondendo a +0,48% em relação ao preço atual. No lado superior, a resistência chave encontra-se no ponto central de 0,01261, a +1,29% do preço atual. Já o suporte limite inferior testa o nível S2 em 0,01244, equivalente a -0,08% em relação ao preço atual. Por fim, a resistência distante R1 está posicionada em 0,01268, representando o principal limite superior do espaço de alta.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Aztec

Previsão de preço de Aztec (AZTEC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AZTEC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Aztec (AZTEC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Aztec pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Aztec pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de AZTEC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Aztec.

Como comprar e investir em Aztec em Brasil

Pronto para começar com Aztec? Comprar AZTEC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Aztec. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Aztec (AZTEC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Aztec será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Aztec(AZTEC)

O que você pode fazer com Aztec

Possuir Aztec permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Aztec (AZTEC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Aztec (AZTEC)

Aztec is the leading privacy-first Layer 2 on Ethereum, empowering developers to build applications that protect user privacy. Backed by a $100M Series B led by a16z, Aztec is led by a team of world-class cryptographers who invented the standard for trustless client-side proving—making privacy-preserving apps possible.

Recurso Aztec

Para uma compreensão mais aprofundada de Aztec, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Aztec
Explorador de blocos

Categoria :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Aztec

Última atualização da página: 2026-08-13 02:58:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Aztec (AZTEC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Aztec

AZTECUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em AZTEC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de AZTECUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Aztec (AZTEC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aztec.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AZTEC/USDT
R$0.0620917
R$0.0620917R$0.0620917
-3.06%
5.59M (USDT)
AZTEC/USDC
R$0.0619366
R$0.0619366R$0.0619366
-3.30%
4.29M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2165196
R$0.2165196R$0.2165196

+109.40%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1106897
R$0.1106897R$0.1106897

+435.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.342649
R$1.342649R$1.342649

+6.87%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7007749
R$1.7007749R$1.7007749

+0.73%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0506143
R$0.0506143R$0.0506143

+1.13%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001998722
R$0.001998722R$0.001998722

+54.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.024299
R$0.024299R$0.024299

+30.55%

Myros

Myros

MY

R$0.063591
R$0.063591R$0.063591

+21.78%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30650036
R$1.30650036R$1.30650036

+15.33%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00644182
R$0.00644182R$0.00644182

+24.60%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AZTEC para BRL

Montante

AZTEC
AZTEC
BRL
BRL

1 AZTEC = 0.0620917 BRL