BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Nome da criptoBOBA

ClassificaçãoNo.910

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.30%

Fornecimento circulante171,624,231.86

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.3432%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico7.9879991275196645,2021-11-25

Menor preço0.06709533464059267,2025-04-09

Blockchain públicaETH

