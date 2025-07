LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Nome da criptoLUMIA

ClassificaçãoNo.636

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.28%

Fornecimento circulante126,835,305.06127739

Fornecimento máximo238,888,888

Fornecimento total238,888,888

Taxa circulante0.5309%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.59516770698109,2024-12-04

Menor preço0.1949649620411284,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

