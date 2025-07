ARB

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Nome da criptoARB

ClassificaçãoNo.47

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0005%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)12,57%

Fornecimento circulante4 963 238 296

Fornecimento máximo0

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.397491937512469,2024-01-12

Menor preço0.24501892750047008,2025-04-07

Blockchain públicaARB

