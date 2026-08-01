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O preço ao vivo de Citrea hoje é 0.008164 BRL. A capitalização de mercado de CTR é de 9,796,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CTR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Citrea hoje é 0.008164 BRL. A capitalização de mercado de CTR é de 9,796,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CTR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Citrea (CTR)

Preço em tempo real de 1 CTR para BRL

R$0.04236078
R$0.04236078R$0.04236078
+0.36%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Citrea (CTR)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:59:20 (UTC+8)

Preço de Citrea hoje

O preço ao vivo de Citrea (CTR) hoje é R$ 0.008164, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTR para BRL é de R$ 0.008164 por CTR.

Citrea ocupa atualmente a posição #823 em capitalização de mercado, totalizando R$ 9.80M, com um fornecimento em circulação de 1.20B CTR. Nas últimas 24 horas, CTR foi negociado entre R$ 0.008099 (mínimo) e R$ 0.008811 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.2191844715613606353, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0611154047720146569.

No desempenho de curto prazo, CTR movimentou-se -0.07% na última hora e +7.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 72.70K.

Informações de mercado de Citrea (CTR)

No.823

R$ 9.80M
R$ 9.80MR$ 9.80M

R$ 72.70K
R$ 72.70KR$ 72.70K

R$ 81.64M
R$ 81.64MR$ 81.64M

1.20B
1.20B 1.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

12.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de Citrea é R$ 9.80M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 72.70K. A oferta em circulação de CTR é 1.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 81.64M.

Histórico de preço de Citrea BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.008099
R$ 0.008099R$ 0.008099
Mínimo 24h
R$ 0.008811
R$ 0.008811R$ 0.008811
Máximo 24h

R$ 0.008099
R$ 0.008099R$ 0.008099

R$ 0.008811
R$ 0.008811R$ 0.008811

R$ 0.2191844715613606353
R$ 0.2191844715613606353R$ 0.2191844715613606353

R$ 0.0611154047720146569
R$ 0.0611154047720146569R$ 0.0611154047720146569

-0.07%

+0.36%

+7.74%

+7.74%

Histórico de preços de Citrea (CTR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Citrea para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00015195+0.36%
30 diasR$ +0.000089+1.10%
60 diasR$ -0.004306-34.54%
90 diasR$ +0.000164+2.05%
Variação de preço de Citrea hoje

Hoje, CTR registrou uma variação de R$ +0.00015195 (+0.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Citrea

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000089 (+1.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Citrea

Expandindo a visualização para 60 dias, CTR teve uma variação de R$ -0.004306 (-34.54%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Citrea

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000164 (+2.05%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Citrea (CTR)!

Confira agora a página de histórico de preço do Citrea.

Análise para Citrea

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Citrea. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Citrea hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de CTR é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O CTR_USDT está operando na faixa de 0,008224 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre o ponto de suporte S1, em 0,008152, e o centro do canal, em 0,008325. No curto prazo, a média móvel apresenta um padrão de sinal de compra, enquanto no longo prazo, a EMA continua apontando para uma tendência de alta. O indicador MACD formou um cruzamento de alta, e o RSI permanece em uma zona neutra. Os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de divergência em suas direções. A volatilidade mantém-se dentro de níveis típicos do mercado. A resistência imediata acima está localizada no nível central, em 0,008325, que corresponde a cerca de 1,2% acima do preço atual. Já a resistência mais distante é referenciada pelo ponto R1, em 0,008451, situado aproximadamente a 1,7% do valor atual. Do lado da suporte, o apoio próximo encontra-se no nível S1, em 0,008152, equivalente a cerca de 0,9% abaixo do preço atual. Por fim, o suporte mais distante é representado pelo ponto S2, em 0,008026, posicionado aproximadamente a 1,5% abaixo do valor atual. A dinâmica entre compradores e vendedores está equilibrada dentro da faixa atual, e a estrutura de preços ainda não rompeu os limites cruciais dos principais níveis de suporte e resistência.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Citrea

Previsão de preço de Citrea (CTR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CTR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Citrea (CTR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Citrea pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Citrea pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CTR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Citrea.

Como comprar e investir em Citrea em Brasil

Pronto para começar com Citrea? Comprar CTR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Citrea. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Citrea (CTR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Citrea será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Citrea(CTR)

O que você pode fazer com Citrea

Possuir Citrea permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Citrea (CTR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Citrea (CTR)

Citrea is the first ZK rollup that settles directly on Bitcoin, verifies zero-knowledge proofs on-chain through BitVM, and preserves Bitcoin-level security while enabling fully programmable smart contracts through its in-house Type 2 zkEVM. The platform fosters a composable ecosystem of Bitcoin applications (₿apps) and features a compliant stablecoin, ctUSD, issued by MoonPay, alongside the first trust-minimized BTC bridge, Clementine.

Recurso Citrea

Para uma compreensão mais aprofundada de Citrea, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Citrea
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Citrea

Última atualização da página: 2026-08-13 03:59:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Citrea (CTR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Citrea

CTRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CTR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CTRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Citrea (CTR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Citrea.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CTR/USDT
R$0.04237116
R$0.04237116R$0.04237116
+0.48%
8.76M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Bitcoin

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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1722042
R$0.1722042R$0.1722042

+65.90%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0956517
R$0.0956517R$0.0956517

+360.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.280373
R$1.280373R$1.280373

+1.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7001402
R$1.7001402R$1.7001402

+0.30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0515367
R$0.0515367R$0.0515367

+2.58%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001946769
R$0.001946769R$0.001946769

+50.04%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0233031
R$0.0233031R$0.0233031

+24.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.738449
R$13.738449R$13.738449

+32.35%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27271256
R$1.27271256R$1.27271256

+11.91%

Tutorial

Tutorial

TUT

R$0.38968596
R$0.38968596R$0.38968596

+10.38%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CTR para BRL

Montante

CTR
CTR
BRL
BRL

1 CTR = 0.04237116 BRL