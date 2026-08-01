Preço de Citrea hoje

O preço ao vivo de Citrea (CTR) hoje é R$ 0.008164, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTR para BRL é de R$ 0.008164 por CTR.

Citrea ocupa atualmente a posição #823 em capitalização de mercado, totalizando R$ 9.80M, com um fornecimento em circulação de 1.20B CTR. Nas últimas 24 horas, CTR foi negociado entre R$ 0.008099 (mínimo) e R$ 0.008811 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.2191844715613606353, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0611154047720146569.

No desempenho de curto prazo, CTR movimentou-se -0.07% na última hora e +7.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 72.70K.

Informações de mercado de Citrea (CTR)

Classificação No.823 Capitalização de mercado R$ 9.80MR$ 9.80M R$ 9.80M Volume (24h) R$ 72.70KR$ 72.70K R$ 72.70K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 81.64MR$ 81.64M R$ 81.64M Fornecimento Circulante 1.20B 1.20B 1.20B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 12.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Citrea é R$ 9.80M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 72.70K. A oferta em circulação de CTR é 1.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 81.64M.