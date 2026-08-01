Cotação Citrea (CTR)
O preço ao vivo de Citrea (CTR) hoje é R$ 0.008164, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTR para BRL é de R$ 0.008164 por CTR.
Citrea ocupa atualmente a posição #823 em capitalização de mercado, totalizando R$ 9.80M, com um fornecimento em circulação de 1.20B CTR. Nas últimas 24 horas, CTR foi negociado entre R$ 0.008099 (mínimo) e R$ 0.008811 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.2191844715613606353, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0611154047720146569.
No desempenho de curto prazo, CTR movimentou-se -0.07% na última hora e +7.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 72.70K.
No.823
12.00%
BASE
A capitalização de mercado atual de Citrea é R$ 9.80M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 72.70K. A oferta em circulação de CTR é 1.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 81.64M.
-0.07%
+0.36%
+7.74%
+7.74%
Acompanhe as variações de preço de Citrea para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.00015195
|+0.36%
|30 dias
|R$ +0.000089
|+1.10%
|60 dias
|R$ -0.004306
|-34.54%
|90 dias
|R$ +0.000164
|+2.05%
Hoje, CTR registrou uma variação de R$ +0.00015195 (+0.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000089 (+1.10%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CTR teve uma variação de R$ -0.004306 (-34.54%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000164 (+2.05%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Citrea. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de CTR é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O CTR_USDT está operando na faixa de 0,008224 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre o ponto de suporte S1, em 0,008152, e o centro do canal, em 0,008325. No curto prazo, a média móvel apresenta um padrão de sinal de compra, enquanto no longo prazo, a EMA continua apontando para uma tendência de alta. O indicador MACD formou um cruzamento de alta, e o RSI permanece em uma zona neutra. Os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de divergência em suas direções. A volatilidade mantém-se dentro de níveis típicos do mercado. A resistência imediata acima está localizada no nível central, em 0,008325, que corresponde a cerca de 1,2% acima do preço atual. Já a resistência mais distante é referenciada pelo ponto R1, em 0,008451, situado aproximadamente a 1,7% do valor atual. Do lado da suporte, o apoio próximo encontra-se no nível S1, em 0,008152, equivalente a cerca de 0,9% abaixo do preço atual. Por fim, o suporte mais distante é representado pelo ponto S2, em 0,008026, posicionado aproximadamente a 1,5% abaixo do valor atual. A dinâmica entre compradores e vendedores está equilibrada dentro da faixa atual, e a estrutura de preços ainda não rompeu os limites cruciais dos principais níveis de suporte e resistência.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Citrea pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Possuir Citrea permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Citrea is the first ZK rollup that settles directly on Bitcoin, verifies zero-knowledge proofs on-chain through BitVM, and preserves Bitcoin-level security while enabling fully programmable smart contracts through its in-house Type 2 zkEVM. The platform fosters a composable ecosystem of Bitcoin applications (₿apps) and features a compliant stablecoin, ctUSD, issued by MoonPay, alongside the first trust-minimized BTC bridge, Clementine.
Para uma compreensão mais aprofundada de Citrea, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Citrea.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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