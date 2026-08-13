Preço de Tokamak Network hoje

O preço ao vivo de Tokamak Network (TON) hoje é $ 0.265568, com uma variação de 1.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TON para USD é de $ 0.265568 por TON.

Tokamak Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,069,233, com um fornecimento em circulação de 64.27M TON. Nas últimas 24 horas, TON foi negociado entre $ 0.257438 (mínimo) e $ 0.276647 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 30.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.257438.

No desempenho de curto prazo, TON movimentou-se +0.10% na última hora e -16.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 320.01K.

Informações de mercado de Tokamak Network (TON)

Capitalização de mercado $ 17.07M$ 17.07M $ 17.07M Volume (24h) $ 320.01K$ 320.01K $ 320.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.17M$ 28.17M $ 28.17M Fornecimento Circulante 64.27M 64.27M 64.27M Fornecimento total 106,072,853.0651319 106,072,853.0651319 106,072,853.0651319

A capitalização de mercado atual de Tokamak Network é $ 17.07M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 320.01K. A oferta em circulação de TON é 64.27M, com um fornecimento total de 106072853.0651319. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.17M.