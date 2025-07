BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Nome da criptoBONE

ClassificaçãoNo.553

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.26%

Fornecimento circulante229,923,350.6228802

Fornecimento máximo250,000,000

Fornecimento total249,999,401.82484713

Taxa circulante0.9196%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico41.67355339721391,2021-09-13

Menor preço0.1762538643944796,2025-07-01

Blockchain públicaETH

