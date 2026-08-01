Preço de ADI hoje

O preço ao vivo de ADI (ADI) hoje é R$ 6.8615, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADI para BRL é de R$ 6.8615 por ADI.

ADI ocupa atualmente a posição #3695 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ADI. Nas últimas 24 horas, ADI foi negociado entre R$ 6.8486 (mínimo) e R$ 6.89 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 23.514423761170642025, enquanto a mínima histórica foi de R$ 5.042930145115766112.

No desempenho de curto prazo, ADI movimentou-se +0.02% na última hora e -0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 564.66K.

Informações de mercado de ADI (ADI)

Classificação No.3695 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 564.66KR$ 564.66K R$ 564.66K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 6.86BR$ 6.86B R$ 6.86B Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Fornecimento total 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ADI

A capitalização de mercado atual de ADI é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 564.66K. A oferta em circulação de ADI é 0.00, com um fornecimento total de 999999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.86B.