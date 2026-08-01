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O preço ao vivo de ADI hoje é 6.8615 BRL. A capitalização de mercado de ADI é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ADI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ADI hoje é 6.8615 BRL. A capitalização de mercado de ADI é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ADI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação ADI (ADI)

Preço em tempo real de 1 ADI para BRL

R$35.473955
R$35.473955R$35.473955
-0.03%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de ADI (ADI)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:17:50 (UTC+8)

Preço de ADI hoje

O preço ao vivo de ADI (ADI) hoje é R$ 6.8615, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADI para BRL é de R$ 6.8615 por ADI.

ADI ocupa atualmente a posição #3695 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ADI. Nas últimas 24 horas, ADI foi negociado entre R$ 6.8486 (mínimo) e R$ 6.89 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 23.514423761170642025, enquanto a mínima histórica foi de R$ 5.042930145115766112.

No desempenho de curto prazo, ADI movimentou-se +0.02% na última hora e -0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 564.66K.

Informações de mercado de ADI (ADI)

No.3695

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

R$ 564.66K
R$ 564.66KR$ 564.66K

R$ 6.86B
R$ 6.86BR$ 6.86B

0.00
0.00 0.00

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

0.00%

ADI

A capitalização de mercado atual de ADI é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 564.66K. A oferta em circulação de ADI é 0.00, com um fornecimento total de 999999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.86B.

Histórico de preço de ADI BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 6.8486
R$ 6.8486R$ 6.8486
Mínimo 24h
R$ 6.89
R$ 6.89R$ 6.89
Máximo 24h

R$ 6.8486
R$ 6.8486R$ 6.8486

R$ 6.89
R$ 6.89R$ 6.89

R$ 23.514423761170642025
R$ 23.514423761170642025R$ 23.514423761170642025

R$ 5.042930145115766112
R$ 5.042930145115766112R$ 5.042930145115766112

+0.02%

-0.03%

-0.45%

-0.45%

Histórico de preços de ADI (ADI) em BRL

Acompanhe as variações de preço de ADI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.010645-0.03%
30 diasR$ -0.1803-2.57%
60 diasR$ +3.125+83.63%
90 diasR$ +2.849+71.00%
Variação de preço de ADI hoje

Hoje, ADI registrou uma variação de R$ -0.010645 (-0.03%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ADI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.1803 (-2.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ADI

Expandindo a visualização para 60 dias, ADI teve uma variação de R$ +3.125 (+83.63%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ADI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +2.849 (+71.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ADI (ADI)!

Confira agora a página de histórico de preço do ADI.

Análise para ADI

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de ADI. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de ADI hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ADI é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Sobrecomprado> 70Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.

【Estrutura de Mercado】 O preço atual do ADI_USDT no gráfico de 4 horas é de 4,2457, posicionando-se 1,99% acima do centro de negociação em 4,1626. O ativo já rompeu a zona de resistência composta por R1 (4,1823) e R2 (4,1946). A proporção de compras nas médias móveis (MA) e exponenciais (EMA) em todos os períodos está zerada, indicando que o preço encontra-se fora da estrutura das médias. 【Estado do Momentum】 O MACD apresenta um cruzamento de alta, enquanto o RSI permanece na região de sobrecompra. Os indicadores rápidos e lentos mostram uma divergência, com o momentum concentrado principalmente nos períodos mais curtos. 【Níveis Chave】 No lado superior, não há referências claras de resistência conhecidas. No lado inferior, o nível R2 em 4,1946 está a 2,05% do preço atual, enquanto o R1 em 4,1823 fica a 1,52% do valor atual. Já o centro de negociação em 4,1626 está a 4,11% do preço atual, sendo considerado um ponto de observação para possíveis retrações de longo prazo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para ADI

Previsão de preço de ADI (ADI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ADI em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ADI (ADI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ADI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ADI pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ADI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ADI.

Como comprar e investir em ADI em Brasil

Pronto para começar com ADI? Comprar ADI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar ADI. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de ADI (ADI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e ADI será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar ADI(ADI)

O que você pode fazer com ADI

Possuir ADI permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar ADI (ADI) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é ADI (ADI)

$ADI powers ADI Chain, an institutional-grade Ethereum L2 built on zkSync Atlas & Airbender. The network serves as a gateway for governments, banks, and enterprises to operate onchain – with up to 15,000 TPS, 0.2s block times, and validity-proof security. ADI Chain provides infrastructure for DDSC, a dirham-backed stablecoin (1:1 AED, USD-pegged) initiated by International Holding Company (IHC) and First Abu Dhabi Bank (FAB), licensed by the UAE Central Bank. $ADI is the native gas token across all on-chain operations.

Recurso ADI

Para uma compreensão mais aprofundada de ADI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ADI
Explorador de blocos

Categoria :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ADI

Última atualização da página: 2026-08-13 02:17:50 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ADI (ADI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre ADI

ADIUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ADI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ADIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie ADI (ADI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ADI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ADI/USDT
R$35.47654
R$35.47654R$35.47654
-0.01%
82.48K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Monero

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Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2100571
R$0.2100571R$0.2100571

+103.15%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.115808
R$0.115808R$0.115808

+460.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.343683
R$1.343683R$1.343683

+6.95%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6992239
R$1.6992239R$1.6992239

+0.64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0492184
R$0.0492184R$0.0492184

-1.65%

Principais altas

Principais altas do dia

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00653488
R$0.00653488R$0.00653488

+26.40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0235235
R$0.0235235R$0.0235235

+26.38%

Myros

Myros

MY

R$0.064625
R$0.064625R$0.064625

+23.76%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001544279
R$0.001544279R$0.001544279

+19.48%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27194925
R$1.27194925R$1.27194925

+12.28%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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ADI
BRL
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1 ADI = 35.473955 BRL