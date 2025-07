CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nome da criptoCKB

ClassificaçãoNo.225

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante46,898,827,878.1592

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total47,627,009,496.191055

Taxa circulante%

Data de emissão2019-11-14 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.01 USDT

Máximo histórico0.04412336,2021-03-31

Menor preço0.002083401220247072,2022-12-20

Blockchain públicaNONE

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.