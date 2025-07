METIS

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Nome da criptoMETIS

ClassificaçãoNo.324

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)270,61%

Fornecimento circulante6 492 334,342

Fornecimento máximo10 000 000

Fornecimento total10 000 000

Taxa circulante0.6492%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico322.9957981463216,2022-01-16

Menor preço3.29299133,2021-05-23

Blockchain públicaETH

