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$1,000,000 TradFi Gala
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Principais tokens do Binance Launchpad por capitalização de mercado

Este índice acompanha tokens que foram lançados por meio de Initial Exchange Offerings (IEOs) na plataforma Binance Launchpad. Esses projetos passaram por rigorosa due diligence antes de realizar suas vendas públicas de tokens para a base de usuários da exchange. Acompanhar essa categoria fornece um benchmark para avaliar o ROI de longo prazo e a viabilidade fundamental de IEOs historicamente relevantes.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.672
+0.15%
+0.91%
+4.85%
$ 466.56M
$ 198.93K
2
FET
FET
FET
$ 0.1351
+0.60%
-0.30%
+0.15%
$ 304.05M
$ 920.32K
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002616
+0.04%
-0.49%
-0.34%
$ 258.01M
$ 229.93B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8605
+0.19%
-6.08%
-2.27%
$ 149.25M
$ 69.86K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2401
-0.13%
+0.29%
+8.54%
$ 119.45M
$ 239.24K
6
$ 0.03875
+0.57%
-3.30%
-5.45%
$ 113.75M
$ 1.62M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.634
+0.23%
-2.52%
-0.23%
$ 79.30M
$ 26.16K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04055
+0.74%
+0.12%
+1.07%
$ 44.17M
$ 1.54M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02969
+0.34%
+4.27%
+9.72%
$ 41.43M
$ 3.13M
10
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03974
+0.18%
-0.30%
+14.35%
$ 30.86M
$ 1.75M
11
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003103
+0.55%
-2.09%
+3.03%
$ 30.77M
$ 1.87B
12
Band
Band
BAND
$ 0.159015
+0.13%
-0.03%
-0.15%
$ 28.71M
$ 2.64M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02503943
+0.08%
+0.01%
-16.59%
$ 23.36M
$ 6.15M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09409
+0.96%
-1.05%
-2.77%
$ 21.14M
$ 665.37K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00652201
+0.15%
-0.04%
-5.74%
$ 20.29M
$ 4.22M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001937
-0.15%
-1.47%
+9.43%
$ 15.12M
$ 26.24M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01382
-0.07%
-0.22%
-2.61%
$ 13.83M
$ 6.12M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000758
-0.39%
-17.01%
-38.57%
$ 11.46M
$ 846.13M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05096
-0.10%
-3.39%
+1.84%
$ 8.61M
$ 1.10M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3164
+0.63%
-0.87%
-0.28%
$ 6.78M
$ 179.75K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2626
+0.11%
-0.49%
-2.38%
$ 6.63M
$ 207.54K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4285
0.00%
-2.03%
-8.05%
$ 5.58M
$ 127.29K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3448
-0.03%
-1.74%
-4.97%
$ 4.54M
$ 152.46K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2654
-0.08%
-0.26%
-1.37%
$ 3.62M
$ 198.43K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00559704
+16.50%
-0.00%
+3.91%
$ 2.42M
$ 112.34
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00349402
+1.03%
-0.01%
-3.40%
$ 1.01M
$ 24.86K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.0029135
+0.54%
+0.03%
-3.33%
$ 871.93K
$ 20.98K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040921
-0.09%
+0.02%
-20.42%
$ 403.89K
$ 1.88K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00311085
+0.39%
+0.04%
-2.74%
$ 65.33K
$ 15.91K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
-3.38%
$ 47.56K
$ 1.20

Perguntas frequentes

O que é o setor de tokens do Binance Launchpad?
O setor Binance Launchpad acompanha o desempenho de mercado das criptomoedas que realizaram sua Oferta Inicial em Exchange (IEO) exclusivamente na plataforma Binance antes de se tornarem ativos digitais negociáveis publicamente.
Como as Ofertas Iniciais em Exchange (IEOs) na Binance Launchpad funcionam?
Durante uma Oferta Inicial em Exchange (IEO) na Binance Launchpad, a Binance atua como intermediária central, realizando uma diligência prévia rigorosa do projeto e permitindo que usuários elegíveis da exchange comprem os novos tokens usando BNB.
Por que os traders de criptomoedas monitoram de perto os tokens da Binance Launchpad?
Os traders monitoram os tokens da Binance Launchpad porque os projetos aprovados pela Binance Launchpad normalmente possuem forte respaldo fundamental, alta liquidez inicial de mercado e grande exposição ao varejo após a listagem oficial do par de negociação.
Uma listagem na Binance Launchpad garante o sucesso de longo prazo do token?
Embora uma listagem na Binance Launchpad forneça uma visibilidade inicial excepcional, o sucesso de mercado de longo prazo do token depende inteiramente da capacidade da equipe do projeto de entregar a tecnologia prometida e expandir continuamente a base de usuários.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.