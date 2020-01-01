Este índice acompanha tokens que foram lançados por meio de Initial Exchange Offerings (IEOs) na plataforma Binance Launchpad. Esses projetos passaram por rigorosa due diligence antes de realizar suas vendas públicas de tokens para a base de usuários da exchange. Acompanhar essa categoria fornece um benchmark para avaliar o ROI de longo prazo e a viabilidade fundamental de IEOs historicamente relevantes.
A inclusão de ativos digitais no setor Binance Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.