Preço de Band hoje

O preço ao vivo de Band (BAND) hoje é $ 0.413049, com uma variação de 9.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAND para USD é de $ 0.413049 por BAND.

Band ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,029,607, com um fornecimento em circulação de 166.90M BAND. Nas últimas 24 horas, BAND foi negociado entre $ 0.371662 (mínimo) e $ 0.432543 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 22.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.203625.

No desempenho de curto prazo, BAND movimentou-se -1.02% na última hora e +8.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Band (BAND)

Capitalização de mercado $ 69.03M$ 69.03M $ 69.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.74M$ 69.74M $ 69.74M Fornecimento Circulante 166.90M 166.90M 166.90M Fornecimento total 168,622,006.205973 168,622,006.205973 168,622,006.205973

