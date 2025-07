WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Nome da criptoWIN

ClassificaçãoNo.519

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante993,701,859,243.3864

Fornecimento máximo993,701,859,243.3864

Fornecimento total993,701,859,243.3864

Taxa circulante1%

Data de emissão2019-07-29 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00296486,2021-04-05

Menor preço0.0000414521353705,2020-03-13

Blockchain públicaTRX

ApresentaçãoThe first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.