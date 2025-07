KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Nome da criptoKAVA

ClassificaçãoNo.135

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.36%

Fornecimento circulante1,082,853,330

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,082,853,330

Taxa circulante%

Data de emissão2019-10-23 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.46 USDT

Máximo histórico9.19263002,2021-09-09

Menor preço0.24832868419474186,2024-08-05

Blockchain públicaKAVA

ApresentaçãoKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.