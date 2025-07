BAR

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

Nome da criptoBAR

ClassificaçãoNo.1003

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)21.94%

Fornecimento circulante11,835,209

Fornecimento máximo0

Fornecimento total39,960,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico79.25934055,2021-04-21

Menor preço0.991574489714179,2025-06-22

Blockchain públicaCHZ

