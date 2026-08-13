Preço de Stella hoje

O preço ao vivo de Stella (ALPHA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPHA para USD é de $ 0 por ALPHA.

Stella ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 406,312, com um fornecimento em circulação de 987.00M ALPHA. Nas últimas 24 horas, ALPHA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALPHA movimentou-se +3.26% na última hora e -18.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.45K.

Informações de mercado de Stella (ALPHA)

Capitalização de mercado $ 406.31K$ 406.31K $ 406.31K Volume (24h) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 411.66K$ 411.66K $ 411.66K Fornecimento Circulante 987.00M 987.00M 987.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stella é $ 406.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.45K. A oferta em circulação de ALPHA é 987.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 411.66K.