PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Nome da criptoPORTO

ClassificaçãoNo.1111

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)24.95%

Fornecimento circulante11,328,206.35209

Fornecimento máximo40,000,000

Fornecimento total40,000,000

Taxa circulante0.2832%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico14.652555111305508,2021-11-16

Menor preço0.6970188925487788,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

