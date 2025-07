EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Nome da criptoEDU

ClassificaçãoNo.491

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.57%

Fornecimento circulante410,715,985

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.4107%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.6841468160643183,2023-04-29

Menor preço0.09420856728557322,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

