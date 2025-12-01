Preço de Beta Finance hoje

O preço ao vivo de Beta Finance (BETA) hoje é $ 0.01084312, com uma variação de 12.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETA para USD é de $ 0.01084312 por BETA.

Beta Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,842,598, com um fornecimento em circulação de 1.00B BETA. Nas últimas 24 horas, BETA foi negociado entre $ 0.00964837 (mínimo) e $ 0.01088591 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005703.

No desempenho de curto prazo, BETA movimentou-se +4.00% na última hora e +15,581.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Beta Finance (BETA)

Capitalização de mercado $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

