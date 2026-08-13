Preço de Dego Finance hoje

O preço ao vivo de Dego Finance (DEGO) hoje é $ 0.00319715, com uma variação de 3.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEGO para USD é de $ 0.00319715 por DEGO.

Dego Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,140, com um fornecimento em circulação de 21.00M DEGO. Nas últimas 24 horas, DEGO foi negociado entre $ 0.00289793 (mínimo) e $ 0.00329415 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 33.41, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00270439.

No desempenho de curto prazo, DEGO movimentou-se +2.76% na última hora e -3.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.47K.

Informações de mercado de Dego Finance (DEGO)

Capitalização de mercado $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Volume (24h) $ 15.47K$ 15.47K $ 15.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dego Finance é $ 67.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.47K. A oferta em circulação de DEGO é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.14K.