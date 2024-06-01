Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Arbitrum Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Arbitrum Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.001
+0.04%
+0.05%
+0.03%
$ 10.58B
$ 55.87K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,547
+0.17%
-0.00%
-0.92%
$ 6.19B
$ 307.15M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.743
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 590.80K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,875.27
0.00%
-0.00%
-1.14%
$ 4.51B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998703
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 73.71M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999834
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 133.69M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.556
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
14
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.67M
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.33
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.06B
$ 1.52M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9735
-0.17%
-0.17%
+4.00%
$ 989.19M
$ 28.97K
20
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,021.76
+0.18%
0.00%
-0.70%
$ 863.22M
$ 27.78K
21
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60,609
+0.22%
--
-7.93%
$ 845.87M
$ 287.24
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08769
+0.54%
-2.82%
-5.27%
$ 813.02M
$ 2.21M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.39
+0.14%
0.00%
-0.64%
$ 704.88M
$ 432.65K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998453
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.92M
$ 16.20M
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998676
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 550.70M
$ 1.35M
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,482
0.00%
0.00%
-1.08%
$ 536.78M
$ 6.07K
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.451
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
28
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
+0.01%
-0.02%
+0.05%
$ 492.88M
$ 5.44K
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07595
+1.89%
-5.20%
-3.09%
$ 472.13M
$ 2.79M
30
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
-0.00%
-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
31
Curve
Curve
CRV
$ 0.2609
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
32
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.55M
$ 1.97M
33
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,139.52
+0.28%
0.00%
-0.67%
$ 352.01M
$ 4.93M
34
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 336.88M
$ 36.92K
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3832
+0.50%
+1.38%
+5.94%
$ 336.33M
$ 4.30M
36
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,509
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 285.09M
$ 8.16M
37
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,004.67
+0.07%
0.00%
-0.60%
$ 284.95M
$ 840.88
38
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.8
+0.21%
0.00%
+1.51%
$ 280.94M
$ 100.04K
39
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8176
+1.26%
-4.11%
-0.63%
$ 279.44M
$ 353.35K
40
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.97
+0.69%
-0.38%
-2.26%
$ 274.61M
$ 561.12
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2928
+0.62%
+0.21%
+0.76%
$ 246.87M
$ 446.78K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.331
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
43
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999061
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 214.97M
$ 8.21M
44
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 214.89M
$ 5.02M
45
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002269
+0.45%
-2.63%
-19.51%
$ 198.60M
$ 172.74B
46
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,121
+0.17%
-0.00%
-1.08%
$ 188.36M
$ 3.49K
47
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 185.40M
$ 4.32M
48
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999037
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 174.11M
$ 2.26M
49
$ 777.16
+0.06%
+0.27%
+0.61%
$ 168.24M
$ 80.54
50
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.759
+0.12%
+1.12%
+12.77%
$ 168.08M
$ 61.80K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Arbitrum Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Arbitrum Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 435 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $159.45B.
Qual é o token de Arbitrum Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Arbitrum Ecosystem acompanhados na MEXC, RCADE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 28.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Arbitrum Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 435 tokens de Arbitrum Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Arbitrum Ecosystem incluem USDC, USDS, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Arbitrum Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Arbitrum Ecosystem é de aproximadamente $159.45B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Arbitrum Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.