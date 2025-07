FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Nome da criptoFDUSD

ClassificaçãoNo.64

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)673.95%

Fornecimento circulante1,452,465,952.200666

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,452,465,952.200666

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0595932045403598,2023-07-29

Menor preço0.8811103424050479,2025-04-02

Blockchain públicaETH

