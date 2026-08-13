Qual é o preço em tempo real de Spiko Amundi Overnight Swap Fund hoje?

O preço atual de Spiko Amundi Overnight Swap Fund está em R$5.09586065560224000, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SAFO?

SAFO foi negociado entre R$5.09586065560224000 e R$5.09586065560224000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Spiko Amundi Overnight Swap Fund está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SAFO está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SAFO está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Spiko Amundi Overnight Swap Fund?

Com uma capitalização de mercado de R$729178015.32355652736000, Spiko Amundi Overnight Swap Fund ocupa a posição #198, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SAFO tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Spiko Amundi Overnight Swap Fund se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$5.09586065560224000, enquanto o ATL é de R$5.08583929738080000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SAFO?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (143077026.64059 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.