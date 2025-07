BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Nome da criptoBONK

ClassificaçãoNo.38

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0007%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante80,958,048,552,467.47

Fornecimento máximo88,872,433,754,423.19

Fornecimento total88,795,633,049,258.1

Taxa circulante0.9109%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000059156192429551,2024-11-20

Menor preço0.000000091971686428,2022-12-30

Blockchain públicaSOL

